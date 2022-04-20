菜單寫義大利麵！她開餐盒秒愣住 網笑炸：是中西合併？
台灣美食品項多元，不僅本土小吃變化多，異國料理也豐富，不過對於各國特有的料理來說，烹調方式還是不容輕易被更改。一名網友日前外帶一份「義大利麵」，沒想到一開餐盒後讓她非常傻眼，照片也引起網友熱烈討論！
這名網友在臉書粉專《爆廢公社公開版》分享一組照片，只見第一張照片中一個紙碗裡裝著滿滿的湯麵，第二張照片上頭還有許多豆芽菜當作配料，看起來就跟一般的陽春麵差不多，只是仔細一看，這個麵條似乎不像是傳統陽春麵，而是義大利麵條中的通心管麵，原PO當場看了也相當傻眼地寫下：「菜單上寫義大利麵…」
由於這一碗「義大利麵」太富有台式傳統湯麵的濃厚氣息，不僅原PO傻眼，許多網友看了也紛紛懷疑：「我以為是筍子」、「其實熊熊一看，誤以為竹筍湯」、「先不要管義大利麵了，豆芽菜必須死」、「看來我們的認知不一樣」、「麵條是義大利通心麵沒錯，料理方式就……」、「佐豆芽菜，這位大廚有點東西啊」、「我吃過一家大園的義大利麵用的是陽春麵條……」、「才問我家義大利老公，這個跟鳳梨披薩比起來哪個比較糟，他說兩個都必須死，但這個又更糟糕一點，他應該會翻桌」。
另外也有網友搞笑留言：「老闆少寫了『切仔』兩個字」、「中西合併」、「義大利擔仔麵」、「白玉絲通心麵佐白湯」、「沒毛病啊…只不過是：台大利麵」。（編輯：陳珮瑜）