指陳明文喬人事影響司法　黃越宏改判拘役30天確定

名嘴黃越宏5年前公開爆料，指立委陳明文利用政壇影響力，將承審其案件女法官之夫「喬」升遷，試圖影響司法判決，遭陳提告。沒想到黃越宏之前出庭時還抖出一連串親生經歷，包括陳明文曾邀他去日本玩「女人生魚片」等討好內幕。高院認為，部分事實無罪，今（21）日依散布文字誹謗罪，改判拘役30天，得易科罰金確定。
全案源於陳明文擔任嘉義縣長期間，被控涉及民雄下水道弊案，黃越宏於2017年9月20日在「法治時報」刊登文章，指陳明文利用「英系」及「立委」影響力，將陳珍如庭長的老公從中油公司高雄廠調回嘉義，讓夫妻倆不用再分隔兩地；另外傳陳珍如承審陳明文案，一個審級拖延5年多，好讓案子可適用《速審法》。
同月26日，黃越宏又刊登文章，指陳珍如承辦陳明文案件後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來，這種巧合會讓司法公信力再次暴跌；黃同月21日上節目「政經看民視」，又再度提及此事。陳明文對黃越宏提起民、刑事訴訟。
刑事部分，北院認定，黃越宏以不實言論，貶損陳明文的聲譽及社會人格地位，依散布文字誹謗罪，判處拘役50天，得易科罰金。
案經上訴，高院認為，2017年9月20日發表文章所指的工作地點調動並非無此事，僅空泛地以「外傳」作為消息來源，難以認定有合理查證，此部分犯散布文字誹謗罪，改判拘役30天，如易科罰金3萬元，其餘言論並未敘述足以貶損陳明文名譽與社會評價的言行事實，不成立誹謗罪。全案不得上訴。