團購假鞋網紅不忍了！爆「廠商悄搬大量貨物」 信任全毀
《NOWnews今日新聞》日前獨家踢爆某廠商與網紅、網美合作，開團販售球鞋，結果疑似賣假鞋獲取巨大利潤，引發社會議論，雖然廠商事後發出聲明表示貨源都是「真品平行輸入」，來自海外經銷代理商，但說法仍舊不被消費者買單。而隨著各個聯名開團的網紅、網美出面致歉後，其一開團的網紅安娜22日深夜直接衝到該公司要理論，結果不僅按電鈴沒人回，傳訊也一樣無回應，甚至發現該廠商正在「悄悄移出大量貨物」，讓她無奈只好找上警察。
安娜22日凌晨在IG發文表示「晚上實在等不下去，直接去了廠商的公司，按了很多次門鈴根本沒有人要理，而且不知道他們為何從下午開始，就把大量的貨物運出公司，行為真的很耐人尋味，介於無法達成雙向溝通，他們也完全不回應我的問題，也不提供消費者名單給我自行聯絡處理，我真的很無語」。
「剛剛直接前往附近的保二刑事大隊，希望可以尋求協助，希望知道我個人以及消費者應該怎麼處理比較好」安娜問警察「我有沒有可能統一搜集資料跟鞋子向你們報案，讓消費者不用跑來跑去」，但警察回應「我並不能代為報案，就算有授權也無法，一定要消費者個人去報案才會成立」。
安娜表示「所以就目前來說，建議大家可以先去就近的保智大隊報案處理，我也才能跟廠商近一步提出異議」安娜痛斥「廠商目前的行為已經背棄了我們給予的信任，以及他們當初做出的承諾，我是不可能跟他們站在同一陣線的，指望司法能還我們一個真相，由保智大隊幫我們證實商品真偽，並進行後續處理」。
事實上，該球鞋廠商在遭爆賣假貨時，19日就寫下長文澄清，強調公司所販售的球鞋都是「真品平行輸入」，強調貨源來自海外經銷代理商，內部也可提供進貨證明。另外，他們也表示在2021年6月起跟網紅團購的商品都可以辦理退貨，無論是已穿過的或是全新的商品都能夠進行全額退貨。（編輯：張嘉哲）