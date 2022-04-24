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搶到防疫保單後沒下文！客服員「9字怨念」秒掛　眾看傻

▲網友抱怨，明明搶到防疫保單卻沒收到任何通知，打給客服還被掛電話。（示意圖／Pixabay）
▲網友抱怨，明明搶到防疫保單卻沒收到任何通知，打給客服還被掛電話。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 10:53:20

隨著台灣疫情升溫，本土確診數字連日破千，防疫保單瞬間成為大熱門，也讓各大保險公司不堪負荷，一一宣布停售。近日，一名網友表示，他明明搶到防疫保單，卻遲遲未收到通知，詢問客服後竟被秒掛電話「不要再打這支電話了！」這讓他無言以對。

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臉書社團「爆怨公社」，23日一名網友PO文抱怨，他趕在某間保險公司停售前幾天就完成防疫保單的簽立，可是到現在都尚未收到保單成立的通知訊息，信用卡銀行也沒有任何扣款的紀錄。

於是原PO就打給保險公司客服詢問，竟換來這樣的回應，「客服回：這不是他們能處理的，要打去產險客服。」「打產險的客服，我：你好！我想詢問我的防疫保單是否成立？客服：不要再打這支電話了。」隨後就被掛電話。

▲一名女網友因手機1功能，讓她一個月慘噴1.6萬元。（示意圖／翻攝pixabay）
▲有網友認為，可能是防疫保單激增，各大保險公司都忙不過來。（示意圖／翻攝pixabay）
這讓他當場傻眼，「原來這間保險公司是這樣在處理事情的？現在是有買防疫保單的人就被當作球一樣踢來踢去？對這間保險公司整個大改觀…難道是現在有買的人都有遇到跟我一樣的狀況嗎？」。

底下不少網友們也分享，「你還有對到話，我打是語音，然後直接掛了在傳簡訊給我」、「我也是...我問只有說保單太多，還在處理」、「我也打了幾次產險，說會在回電或傳簡訊，但又好幾天過去了」、「我買Ｘ泰也一樣沒扣錢也沒有通知」、「我保別家的都有簡訊通知也可以上網查」。

也有人表示，「可能最近忙翻」、「可能等大爆發才開始搶保單的才會遇到吧」、「案件很多也需要時間處理」、「產險跟壽險電話分開…可能接了幾百上千通不是自己業務的電話怪不得會起乩」、「呃..我幫客戶處理，只要建檔成功，客人馬上會收到扣款通知餒，除非你是用紙本的方式處理，有可能還不知道塞在哪裡，人手不足」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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