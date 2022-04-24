搶到防疫保單後沒下文！客服員「9字怨念」秒掛　眾看傻

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於是原PO就打給保險公司客服詢問，竟換來這樣的回應，「客服回：這不是他們能處理的，要打去產險客服。」「打產險的客服，我：你好！我想詢問我的防疫保單是否成立？客服：不要再打這支電話了。」隨後就被掛電話。
這讓他當場傻眼，「原來這間保險公司是這樣在處理事情的？現在是有買防疫保單的人就被當作球一樣踢來踢去？對這間保險公司整個大改觀…難道是現在有買的人都有遇到跟我一樣的狀況嗎？」。
底下不少網友們也分享，「你還有對到話，我打是語音，然後直接掛了在傳簡訊給我」、「我也是...我問只有說保單太多，還在處理」、「我也打了幾次產險，說會在回電或傳簡訊，但又好幾天過去了」、「我買Ｘ泰也一樣沒扣錢也沒有通知」、「我保別家的都有簡訊通知也可以上網查」。
也有人表示，「可能最近忙翻」、「可能等大爆發才開始搶保單的才會遇到吧」、「案件很多也需要時間處理」、「產險跟壽險電話分開…可能接了幾百上千通不是自己業務的電話怪不得會起乩」、「呃..我幫客戶處理，只要建檔成功，客人馬上會收到扣款通知餒，除非你是用紙本的方式處理，有可能還不知道塞在哪裡，人手不足」。（編輯：詹鎰睿）
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