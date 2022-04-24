酒類熱量大公開！威士忌不是第一 「冠軍」跌破眾人眼鏡
許多人週末就想在家小酌，但營養師高敏敏就表示，小酌可以，但不要太放肆，因為喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降，對現在的情況其實「很不利」，且喝下酒精後容易刺激黏膜，產生細胞發炎反應，且無論酒精濃度高低，都不能輕忽。
營養師高敏敏提到，「喝酒＝喝油」真的不是開玩笑的，因此她便整理出各式酒類的熱量表，提供給民眾參考。冠軍為「愛爾蘭奶酒」，17%，326kcal、亞軍為「高粱酒」，58%，324.8kcal、季軍是「茅台酒」，54.5%，305.6kcal，接著依序則為琴酒、伏特加、白蘭地、威士忌、蘭姆酒、韓國燒酒、清酒、荔枝酒、紅酒、白酒、黑啤酒和台灣啤酒。
「有沒有發現酒精濃度越高、熱量也越高」？高敏敏表示，奶酒的熱量更是驚人，一杯奶酒的熱量就超過一碗白飯，她也解釋，奶酒熱量高，主要是因為其中加入了大量奶油，導致熱量和脂肪的提升。
那麼「一天到底可以喝多少呢」，高敏敏也給出解答，「女性每天不超過1個酒精當量」、「男性每天不超過2個酒精當量」，而一個酒精當量=15g酒精=105大卡，約=啤酒375c.c=紅酒110c.c=水果酒150c.c=烈酒30-40c.c，「所以男生一天可以喝的量就是x2，建議防疫在家，還是以無糖茶、水來代替，如果真的想喝酒，請一定要注意攝取量」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。