COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

酒類熱量大公開！威士忌不是第一　「冠軍」跌破眾人眼鏡

▲營養師高敏敏分享各式酒類的熱量，其中「威士忌」竟然不是第一名，「冠軍」跌破眾人眼鏡。（示意圖／取自unsplash）
▲營養師高敏敏分享各式酒類的熱量，其中「威士忌」竟然不是第一名，「冠軍」跌破眾人眼鏡。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-24 13:01:49

許多人週末就想在家小酌，但營養師高敏敏就表示，小酌可以，但不要太放肆，因為喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降，對現在的情況其實「很不利」，且喝下酒精後容易刺激黏膜，產生細胞發炎反應，且無論酒精濃度高低，都不能輕忽

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師 授權提供）
營養師高敏敏提到，「喝酒＝喝油」真的不是開玩笑的，因此她便整理出各式酒類的熱量表，提供給民眾參考。冠軍為「愛爾蘭奶酒」，17%，326kcal、亞軍為「高粱酒」，58%，324.8kcal、季軍是「茅台酒」，54.5%，305.6kcal，接著依序則為琴酒、伏特加、白蘭地、威士忌、蘭姆酒、韓國燒酒、清酒、荔枝酒、紅酒、白酒、黑啤酒和台灣啤酒

▲營養師高敏敏分享各式酒類的熱量，其中「威士忌」竟然不是第一名，「冠軍」跌破眾人眼鏡。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲營養師高敏敏分享各式酒類的熱量，其中「威士忌」竟然不是第一名，「冠軍」跌破眾人眼鏡。（圖／高敏敏營養師授權提供）
「有沒有發現酒精濃度越高、熱量也越高」？高敏敏表示，奶酒的熱量更是驚人，一杯奶酒的熱量就超過一碗白飯，她也解釋，奶酒熱量高，主要是因為其中加入了大量奶油，導致熱量和脂肪的提升。

那麼「一天到底可以喝多少呢」，高敏敏也給出解答，「女性每天不超過1個酒精當量」、「男性每天不超過2個酒精當量」，而一個酒精當量=15g酒精=105大卡，約=啤酒375c.c=紅酒110c.c=水果酒150c.c=烈酒30-40c.c，「所以男生一天可以喝的量就是x2，建議防疫在家，還是以無糖茶、水來代替，如果真的想喝酒，請一定要注意攝取量」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

好市多「1冷凍食品」夯炸！媽卻狂勸別買　真實理由笑翻

肯德基最強不是蛋塔？「2低調神品」老饕讚爆：唯獨它有

全家不只霜淇淋強！「低調神飲」內行狂讚：平價版星巴克

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
43.22%56.78%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀