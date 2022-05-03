房市／打破萬華刻板印象？「這區」隱藏北市門牌3大優勢

北萬華與南萬華區域如何區分？信義房屋加蚋捷運站店長仇穎翔表示，以艋舺大道為界，艋舺大道以北為北萬華，就是一般民眾熟知的萬華車站、西門町、華西街一帶，多為商業區，大、中、小坪數產品都有；而艋舺大道以南為南萬華，為南機場夜市、環南市場一帶，多為住宅區，以一般的家庭式產品居多，小坪數產品較為稀少。
仇穎翔表示，南萬華地區有3個外界顛覆想像的居住優勢，第１個優勢是綠地多、休閒機能佳，像是區域內指標為青年公園，佔地超過24公頃，有棒球場、游泳池、親子館等，是雙北居民休閒好去處。
第２個優勢是居住環境單純，仇穎翔表示，因南萬華地區早期有許多眷村，因此蓋了許多國宅、軍宅，居住族群以軍公教族群居多，許多軍公教二代要成家會找這區，因為聯外道路也多，近年來開始有自台北市中心外溢的買盤找到這區。
第３個優勢為首購族若想買北市門牌，南萬華是房價相對友善的一區，仇穎翔表示，例如青年公園周邊的電梯大樓視屋齡與屋況單價為4-5字頭，而新成屋則是6-7字頭，相較於台北市其他區域高不可攀的房價親民許多。
過去南萬華地區沒有捷運，大眾運輸只能仰賴公車，區域內討論度很高的建設萬大線預計將於2025年通車，仇穎翔觀察，在通車前已有許多建商布局，不僅有些新建案推出，當地買氣也很熱絡，預計通車後，當地的交通與市容都會有一波改善，市容將更新穎。
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