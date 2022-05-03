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房市／打破萬華刻板印象？「這區」隱藏北市門牌3大優勢

▲南萬華地區為純住宅區，居住環境較單純，且公園綠地多、又有北市門牌優勢，顛覆一般人對萬華的居住想像。（圖／NOWnews資料照片）
▲南萬華地區為純住宅區，居住環境較單純，且公園綠地多、又有北市門牌優勢，顛覆一般人對萬華的居住想像。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-03 08:00:00

以往萬華總給人遊民、性工作者、宮廟多，環境雜亂的刻板印象，但其實萬華有一區域是「南萬華」，捷運到達不了，但居住環境與一般人想像的萬華截然不同！在地房仲表示，南萬華有公園綠地多、居住環境單純、購買北市門牌友善3大優勢，顛覆一般人對萬華的居住想像！

北萬華與南萬華區域如何區分？信義房屋加蚋捷運站店長仇穎翔表示，以艋舺大道為界，艋舺大道以北為北萬華，就是一般民眾熟知的萬華車站、西門町、華西街一帶，多為商業區，大、中、小坪數產品都有；而艋舺大道以南為南萬華，為南機場夜市、環南市場一帶，多為住宅區，以一般的家庭式產品居多，小坪數產品較為稀少。

仇穎翔表示，南萬華地區有3個外界顛覆想像的居住優勢，第１個優勢是綠地多、休閒機能佳，像是區域內指標為青年公園，佔地超過24公頃，有棒球場、游泳池、親子館等，是雙北居民休閒好去處。

第２個優勢是居住環境單純，仇穎翔表示，因南萬華地區早期有許多眷村，因此蓋了許多國宅、軍宅，居住族群以軍公教族群居多，許多軍公教二代要成家會找這區，因為聯外道路也多，近年來開始有自台北市中心外溢的買盤找到這區。

第３個優勢為首購族若想買北市門牌，南萬華是房價相對友善的一區，仇穎翔表示，例如青年公園周邊的電梯大樓視屋齡與屋況單價為4-5字頭，而新成屋則是6-7字頭，相較於台北市其他區域高不可攀的房價親民許多。

過去南萬華地區沒有捷運，大眾運輸只能仰賴公車，區域內討論度很高的建設萬大線預計將於2025年通車，仇穎翔觀察，在通車前已有許多建商布局，不僅有些新建案推出，當地買氣也很熱絡，預計通車後，當地的交通與市容都會有一波改善，市容將更新穎。

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