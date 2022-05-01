麥當勞「1神飲」員工絕不點！食譜內幕全招了：再也不喝
全球連鎖速食品牌「麥當勞」相當知名，因旗下美食多樣且時常祭出優惠，而廣受大小朋友們歡迎。不過，美國一名女子妮可（Nicole Weiser）近日在TikTok上爆料，表示麥當勞「1神飲」根本不敢喝，甚至還抖出食譜內幕，隨即引起熱議。
根據英國媒體《太陽報》報導，一名美國女子妮可（Nicole Weiser）近日在TikTok爆料，表示自己曾在麥當勞任職3年，這段期間還當上分店經理，亦理解了餐點調製方法。
妮可表示在她任職期間，內場有兩桶4加侖（約15公升）茶桶，紅色是甜茶，綠色則是無糖茶，其中「甜茶」調製比例為每1加侖（約3.8公升）茶加入1磅（約453公克）糖。而她發現調配一桶4加侖的甜茶，每次皆需倒入4磅（約1.8公斤）的糖，讓她忍不住驚呼「我注意到這點後，就不再喝甜茶了」。
麥當勞至今仍沒有回應《太陽報》詳細營養成分的問題，但台灣麥當勞飲品部分則有標示每份熱量和營養資訊。目前影片也被轉傳至YouTube上，瞬間引起網友們驚呼「我現在幾乎不喝汽水了」、「喝無糖茶吧！」；但也有人認為「少喝就好啦」、「喝起來很甜就知道了吧！」（編輯：陳雅雲）