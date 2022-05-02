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千層蛋糕必吃口味？巧克力只排第3　冠軍「直接打包6吋」

▲以輕薄餅皮層層夾入鮮奶油與內餡的千層蛋糕，甜而不膩、入口即化的口感，近年深受大家喜愛，《Social Lab社群實驗室》曝光網友熱議的「最受歡迎千層蛋糕口味Top 8」網路聲量排行。（圖／LADY M提供）
▲以輕薄餅皮層層夾入鮮奶油與內餡的千層蛋糕，甜而不膩、入口即化的口感，近年深受大家喜愛，《Social Lab社群實驗室》曝光網友熱議的「最受歡迎千層蛋糕口味Top 8」網路聲量排行。（圖／LADY M提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-02 11:54:20

一年一度的母親節即將到來，慶祝時刻總要來顆好吃的蛋糕助攻一下歡樂氣氛，近年深受大家喜愛的千層蛋糕越來越有討論度，輕薄的餅皮層層夾入鮮奶油與內餡，甜而不膩、入口即化的口感，讓人忍不住一口接一口。你最愛的千層蛋糕是什麼口味？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了將近一年內「千層蛋糕」話題的網路聲量表現，曝光網友熱議的「最受歡迎千層蛋糕口味Top 8」網路聲量排行，果不其然草莓口味名列聲量冠軍，抹茶、巧克力則分居第二及第三位。

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費工耗時的千層蛋糕，是甜點界近期崛起的明星糕點，蛋香十足的輕薄餅皮，層層抹入鮮奶油，甚至搭配特殊口味的內餡和新鮮水果，疊出令人垂涎三尺的高度，一口咬下層次分明的微甜口感，讓人一吃就上癮。不斷創新口味及挑戰高度的層次，讓千層蛋糕自帶聲量，令網友熱烈追捧。

▲勇奪「千層蛋糕最受歡迎口味」聲量冠軍的是「草莓口味」。（圖／LADY M提供）
▲勇奪「千層蛋糕最受歡迎口味」聲量冠軍的是「草莓口味」。（圖／LADY M提供）
在眾多選擇中，最受大家青睞的口味究竟是什麼？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤將近一年內「千層蛋糕」話題的網路聲量表現，曝光網友熱議的「最受歡迎千層蛋糕口味Top 8」網路聲量排行，公開了奪下「千層蛋糕最受歡迎口味」聲量冠軍的就是「草莓」！

酸甜滋味的草莓，被大家認為和鮮奶油是完美搭配，還能巧妙中和奶油中的油膩感，而且品嚐千層蛋糕時若能咬到滿滿果肉，更讓人驚喜又過癮。尤其每年草莓季時，草莓千層總能獲得極高討論聲量，被網友大讚「只吃一塊真的不夠」，直說「必須直接打包六吋回家」。

▲「最受歡迎千層蛋糕口味Top 8」網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲「最受歡迎千層蛋糕口味Top 8」網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
而在各大便利商店與超市都有推出的「抹茶」千層蛋糕，則搶下第二名亞軍的寶座，在網路討論區上吸引了不少抹茶控發表評價，讚賞抹茶與鮮奶油的搭配能降低苦澀感，大大提升了抹茶口味的魅力。網友也不諱言表示，與甜點專賣店相比，「CP值」是最吸引人的賣點，推薦「以價錢來說可以買來解饞」。

身為甜點界人氣經典的「巧克力」則佔據千層蛋糕口味第三名，為了求新求變，不少店家還創新推出「熔岩巧克力千層」、「髒髒巧克力千層」、「巧克力酒心千層」等特殊款蛋糕。

▲ 吃甜食可以放鬆心情，但是醫師呼籲民眾，不要再睡前食用。（圖／Nownews資料畫面）
▲甜而不膩的千層蛋糕，是近期甜點界越來越有討論度的明星糕點。（圖／Nownews資料畫面）
而第五名、第六名，則是和冠軍草莓一樣屬於水果千層蛋糕的「芒果」與「檸檬」兩款口味，芒果不只是國人喜愛的「熱帶水果之王」，目前也將進入初夏盛產芒果季，引來饕客注目；檸檬口味則以清香微酸的風味在網路上受到好評。

最後的「起司」和「芋頭」千層蛋糕，則是不少店家會在母親節特製的限定口味，不少網友提到「身邊長輩都覺得芋頭ok」、「買給媽媽秒選芋頭」，認為長輩普遍不喜歡太甜的口味，「我媽媽愛起司千層！」、「選芋頭安全牌」等的討論回饋很多，促使起司和芋頭口味的千層蛋糕成為母親節熱賣款。


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