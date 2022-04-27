母親節肉控吃起來！王品火鍋外帶88折　燒肉肋眼牛排半價

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聚北海道鍋物「頂級肉肉聚四人套餐」88折優惠1987元（原價2258元），特選重量級1公斤雪花牛＋500g霜降和牛、搭配精選綜合蔬菜及菇類等新鮮食材；「1KG肉肉超大盛雙人套餐」88折優惠879元（原價999元）。
青花驕「四人青花饗宴」88折優惠2629元（原價2988元），內含青花椒麻辣鍋／酸菜白肉鍋、招牌牛三拼盛宴、特選肉品、彩蔬寶盒等澎湃食材；「雙人青花饗宴」88折優惠1397元（原價1588元）。
和牛涮「吃貨海陸四人生鮮饗宴」88折優惠1925元（原價2188元 ），內含鮮切極上和牛三吃－極上和牛肉、和牛黑咖哩、炙燒壽司、爆量鮮切牛豬雞肉片、極鮮黑鑽草蝦等；「澎派四拼雙人生鮮套餐」 88折優惠668元（原價759元）；「極上和牛三吃雙人套餐」 88折優惠957元（原價1088元）
尬鍋台式潮鍋「四人尬鍋分享餐」88折優惠967元（原價1099元），任選雙拼湯頭三款肉，慢火細熬的剝皮辣椒、金銀蒜頭、酒香麻油湯底，加上一鍋雙饗雙肉大飽足；「雙人尬鍋套餐」88折優惠571元（原價649元）。
王品旗下五大人氣排隊鍋物餐廳，也推出母親節到店用餐限定優惠和新菜色寵愛媽媽。
聚北海道鍋物即日起～5/8，上傳與媽咪來店用餐照至個人FB／IG，並hashtag#就愛聚美禮獻媽咪，即可抽Dyson吹風機（價值14,500元），共抽3名。5/1～5/8內用滿1500元送母親節限定御守。
青花驕即日起～5/8，來店用餐於FB / IG PO文打卡 #我的媽媽比驕辣 #辣媽就愛青花驕，款待「青花椒麻口水雞」乙份（價值278元）；上傳用餐合照至青花驕FB活動貼文，再抽雙人青花宴餐券（價值1747元），共三名。
尬鍋4/29～5/1、5/6～5/8五六日推出童趣快閃活動，凡來店消費雙人套餐，即可玩一次抽糖仔遊戲，有機會獲得套餐升級烏骨雞、副食免費升級、油炸鬼鬼乙份、百元折抵券（以上優惠限下一次消費使用）。
和牛涮 日式鍋物放題4/29～5/22，跟媽媽一起到店消費頂級和牛套餐，即享單客套餐九折優惠；4/29～5/22與店內母親節活動手舉牌拍照，並hashtag#牛下來，或帶媽媽來打卡即可獲得包括日本A5和牛免費招待券2張、極上和牛套餐升級券8張等總價值1998元的優惠禮包，（限下一次消費使用，細節請詳見官方粉絲專頁）。
嚮辣即日起～4/30，來店消費套餐，並出示木曜四超玩官方宣傳嚮辣FB貼文或YT影片，招待廣島蠔一份（2顆／價值120元），每支手機即可兌換乙份（台北店、台中店同慶）。
柏克金燒肉屋5/1～5/8預約到店慶祝母親節，來店後完成發送IG限動指定任務，就贈送一份特製玫瑰花燒肉。5/10每月限定燒肉日，再加碼12盎司肋眼牛排只要半價490元，而且享受師傅在桌邊現切新鮮原塊肋眼服務。
柏克金啤酒餐廳整個5月供應限定「愛久久久」精選套餐（2999元+10%），提前電話預訂可享期間限定特製6吋威士忌提拉米蘇，內用外帶都適用。而且5月份歡慶周年慶，大杯啤酒均一特價99元（季節性啤酒除外，依現場提供為準），再加碼每喝一杯就有一次抽獎資格，除了最大獎12盎司肋眼牛排，還有機會獲得啤酒買1送1、松阪豬蘋果南瓜燉飯、招牌威士忌提拉米蘇等獎項。
另外推薦新光三越母親節「靠四招」賺百萬名車，廚具界LV僅2.3折；遠東SOGO母親節防疫家電、美食外送夯，加碼抽賓士電動休旅車。犒賞媽媽美食不間斷，王品「龍蝦尋人」媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！最新幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；頂呱呱回歸「炸雞花」；必勝客「愛心披薩」限賣2週；肯德基秒殺「炸雞起司鍋」預告母親節回歸；瓦城「現折1000元」還抽獎萬元加菜金；晶華酒店母親節「買6千送6千」。
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