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五倍券同享優惠！晶華母親節「買6千送6千」　國旅券也收

▲五倍券晚鳥倒數鎖定翻倍優惠，趁著母親節犒賞媽媽也能把回饋再放大！台北晶華酒店推出「買6千送6千」感恩媽咪全額回饋住房專案，入住五星酒店並享受名列好禮第一的SPA芳療等豐厚禮物，一起寵愛媽咪。（圖／台北晶華酒店提供）
▲五倍券晚鳥倒數鎖定翻倍優惠，趁著母親節犒賞媽媽也能把回饋再放大！台北晶華酒店推出「買6千送6千」感恩媽咪全額回饋住房專案，入住五星酒店並享受名列好禮第一的SPA芳療等豐厚禮物，一起寵愛媽咪。（圖／台北晶華酒店提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-25 13:30:17

五倍券晚鳥倒數鎖定翻倍優惠，趁著母親節犒賞媽媽也能把回饋再放大！台北晶華酒店參考知名電商公佈2022年媽媽最想收到的十大禮物排行榜，推出「買6千送6千」感恩媽咪全額回饋住房專案，入住五星酒店並享受名列好禮第一的SPA芳療，搭配醇厚酒款、植感花禮、超人氣牛肉麵禮盒組等豐厚禮物，一起寵愛媽咪

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▲台北晶華酒店「買6000送6000」感恩媽咪全額回饋，以6,000元入住精緻客房，即可獲贈6,000元消費金，可選購多款餐點、備品與寢具，更可使用於柏麗廳自助式餐廳。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店「買6000送6000」感恩媽咪全額回饋，以6,000元入住精緻客房，即可獲贈6,000元消費金，可選購多款餐點、備品與寢具，更可使用於柏麗廳自助式餐廳。（圖／台北晶華酒店提供）
迎接溫馨5月，台北晶華酒店自5/1～5/31，全新推出「買6000送6000感恩媽咪全額回饋版」住房專案，房客支付6,000元入住精緻客房，即可獲贈6,000元消費金。並特別在房客可使用消費金選購的品項中，參考知名電商公佈2022年媽媽最想收到的十大禮物排行榜，加入多款專為媽咪設計精選的「感恩禮品組」。除了美容美體服務好禮第一的美容美體服務，輕旅行、花束小禮、佳餚美食與彩妝保養品也都入選前五大禮品排行榜。

▲獨家與日本時尚植萃品牌THREE，聯手以保養旅行組及新鮮植栽打造植感花禮。（圖／台北晶華酒店提供）
▲獨家與日本時尚植萃品牌THREE，聯手以保養旅行組及新鮮植栽打造植感花禮。（圖／台北晶華酒店提供）
台北晶華酒店全新「感恩禮品組」，包含以「日本時尚植萃品牌THREE」保養旅行組與新鮮植栽打造的「植感花禮」、連續6年榮獲世界SPA大獎的沐蘭SPA「芳香精油療程」、集結人氣保養品組合而成的「煥發新生臉部護理組」；超人氣冷凍清燉與紅燒牛肉麵及麻辣牛肉麵的晶華星級牛肉麵禮合組；獨家攜手橡木桶洋酒準備連續30年坎城影展指定的法國摩當卡地醇釀紅葡萄酒等多款好禮。

▲獨家攜手橡木桶洋酒，準備連續30年成為坎城影展指定用酒的法國摩當卡地醇釀紅葡萄酒。（圖／台北晶華酒店提供）
▲獨家攜手橡木桶洋酒，準備連續30年成為坎城影展指定用酒的法國摩當卡地醇釀紅葡萄酒。（圖／台北晶華酒店提供）
房客可於住宿期間不限類別盡情點用、直至6,000元消費金用完為止。而且官網訂房加購高鐵車票享全台最低65折起優惠。專案還適用「振興五倍券」、「國旅券」及「台北熊好券」折抵。

▲6000元消費金可選購多款冷凍禮盒組、佳餚美饌及伴手禮，其中更有以整隻鮮活沙公豪邁入饌的新加坡辣椒蟹可供選擇。（圖／台北晶華酒店提供）
▲6000元消費金可選購多款冷凍禮盒組、佳餚美饌及伴手禮，其中更有以整隻鮮活沙公豪邁入饌的新加坡辣椒蟹可供選擇。（圖／台北晶華酒店提供）
母親節其他折扣優惠還包括，王品不只頂級燒肉「最肉」4人同行75折、5品牌「買1送1」幫大家加菜、「龍蝦尋人」媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦；瓦城「現折1000元」優惠並抽獎萬元加菜金。頂呱呱回歸「炸雞花」；必勝客「愛心披薩」限賣2週；肯德基秒殺「炸雞起司鍋」預告母親節回歸。

而五倍券「最終優惠」優惠懶人包，則有王品不限面額免費送A5和牛、吃MO-MO-PARADISE壽喜燒「滿千送5百」、六福萬怡酒店Buffet「下殺66折」；新光三越家電買1台送1台」、環球百貨「週週抽iPhone13」、大葉高島屋「不限面額」再加送購物金、板橋大遠百滿額贈。萬豪酒店不限面額「住房4.7折」加贈2客早餐、慕軒飯店「滿500翻倍」、台北喜來登飯店「買1晚送1晚」。

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