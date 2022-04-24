五倍券晚鳥優惠！Garmin血氧智慧手錶打7.1折5000有找
五倍券晚鳥倒數把握最後一週，《NOWnews今日新聞》持續為大家挖掘翻倍優惠！近期因疫情升溫，血氧機再度受到大家關注，智慧穿戴裝置領導品牌Garmin，特別推出Venu Sq GPS智慧手錶「深碳灰」超值7.1折優惠，具全天候健康監測血氧飽和濃度功能，只要5000元有找，好康活動只到今（24）日，不囉唆快來瞧瞧值不值得購入。
成功橫跨航空、航海、戶外、健身休閒、車用與智慧穿戴等領域，以專業GPS技術與垂直整合能力提升生活品質的Garmin，鼓勵大家疫情期間持續透過科學化數據管理自身健康，特別推出五倍券晚鳥優惠，精選Venu Sq GPS智慧手錶「深碳灰」，祭出7.1折超值限時優惠只要4,990元（原價6,990元）。
Venu Sq GPS智慧手錶搭載高彩度顯示器，並擁有長達6天強勁電池續航力，滿足用戶全天候健康監測需求，透過心率、血氧飽和濃度、壓力指數、睡眠狀態、身體能量指數、呼吸速率、月經週期及水分補充等持續性監測，幫助佩戴者掌握自身健康狀態。
內建超過20種室內外運動模式，連結Garmin Connect App便可依照佩戴者量身打造如心肺、瑜珈、肌力等個人訓練計畫；並支援 Garmin Pay、悠遊卡或信用卡等行動支付服務功能；更有E-mail、來電、簡訊等各種智慧通知，輕鬆擁有便利生活。
精選Venu Sq GPS智慧手錶「深碳灰」，限時4天的五倍券晚鳥優惠，只到今天4/24！於指定門市、線上通路，持五倍券、或使用現金，都能同步享有折扣。
《NOWnews今日新聞》同步幫大家再次統整「最終優惠」優惠懶人包，不只王品不限面額免費送A5和牛、吃MO-MO-PARADISE壽喜燒「滿千送5百」、六福萬怡酒店Buffet「下殺66折」；新光三越「家電買1台送1台」、環球百貨「週週抽iPhone13」、大葉高島屋「不限面額」再加送購物金、板橋大遠百滿額贈。萬豪酒店不限面額「住房4.7折」加贈2客早餐、慕軒飯店「滿500翻倍」、台北喜來登飯店「買1晚送1晚」。