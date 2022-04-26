SOGO母親節防疫家電、美食外送夯 加碼抽賓士電動休旅車
遠東SOGO百貨台北店母親節感恩回饋開跑，4/26(二)～5/8(日)全館百貨8折起，滿千送百搭配12大銀行刷卡滿額禮，最高回饋達14％，下載App就送800元折價券。第一季業績精品占比創歷年來新高，HERMÈS愛馬仕、CHANEL香奈兒、LOUIS VUITTON路易威登母親節檔期全入戰，滿30,000元送1,000元電子抵用券。因應疫情升溫，推薦防疫家電、美食外帶外送優惠；為刺激買氣，祭出TESCOM負離子吹風機、大容量保冷保溫袋、料理萬用鍋等來店禮寵客，還有賓士全新智能電動休旅車加碼抽。
今年已是第三年受到疫情影響，遠東SOGO百貨台北店為讓民眾能安心消費，自主拉高防疫規格，包含強制落實實名制、用餐區與超市推車提籃用畢立即清消、增加公共區域消毒頻次，而且每日閉店後自主噴灑消毒。4/26(二)～5/8(日)全館百貨8折起，下載APP就送800元折價券，祭出化妝品／香氛／服飾滿5000元送400元電子抵用券、指定精品滿20000元送2000元電子抵用券、大家電滿10000元送500元電子抵用券優惠。
集結12大銀行推出刷卡滿額與分期好禮，指定銀行最低門檻刷滿5500元即可兌換SOGO電子商品券100元；當日當館單筆消費滿萬分10期再贈SOGO電子商品券100元，最高回饋率高達14%。為刺激買氣，祭出TESCOM負離子吹風機、大容量保冷保溫袋、料理萬用鍋等來店禮寵客；使用SOGO APP內快樂購卡消費集點，單日單筆消費滿3500元以上，即可加碼抽「賓士EQB 300電動車」。
4月才引進的獨家韓國高爾夫品牌FairLiar，短短13天創造百萬營業額；百貨第一季業績精品占比創歷年來新高，買氣看俏，母親節檔期復興館HERMÈS愛馬仕、CHANEL香奈兒、LOUIS VUITTON路易威登全入戰，滿30,000元送1,000元電子抵用券。
因應疫情升溫關心民眾需求，推薦防疫家電、實用居家享受，殺菌除蟎的蒸氣電子衣櫥、節能省水洗碗機、手持蒸氣掛燙機都相對受歡迎；忠孝館OSIM、JOHNSON等四大頂級按摩椅獨家加贈iPad Mini；SONY、SAMSUNG等四大品牌65吋以上大電視加贈雀巢膠囊咖啡機。
方便民眾防疫在家祭美食外帶外送優惠，SOGO百貨集結全台多達100家餐廳品牌，即日起～5/8(日)使用foodpanda美食外送平台訂購指定餐廳品牌餐點外送，享單筆消費滿250元(含)以上現折75元。忠孝館餐廳外帶單筆消費滿3000元贈300元餐廳抵用券與康乃馨一朵，35週年獨家超市不限金額免費配送；復興館餐廳外帶加碼消費滿3000元送300元品牌優惠券，防疫外帶餐點最低享85折起優惠，母親節套餐外帶下殺8.3折起；敦化館指定餐廳外帶滿1000元贈抵用券100元，依此類推；天母館餐飲5/7、5/8內用或外帶，只要消費4人套餐都贈送紅酒一瓶。
另外推薦新光三越母親節「靠四招」賺百萬名車，廚具界LV僅2.3折。犒賞媽媽美食不間斷，王品「龍蝦尋人」媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！最新幫中捷慶生「海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行75折；頂呱呱回歸「炸雞花」；必勝客「愛心披薩」限賣2週；肯德基秒殺「炸雞起司鍋」預告母親節回歸；瓦城「現折1000元」還抽獎萬元加菜金；晶華酒店母親節「買6千送6千」。
※【NOWnews 今日新聞
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