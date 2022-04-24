精品瘋訂製！DIOR獨賣包「價格無上限」　陳庭妮賞LV家具

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最受女性歡迎的莫過於品牌代表性包款Lady Dior、30 Montaigne、Dior Saddle、Dior Bobby、Dior Book Tote、Dior Caro，從包身皮革面料及顏色，甚至皮面上的刷色或漸層、珠繡及刺繡等加工，到金屬吊飾及配飾等所有細節，通通可以隨心願客製；只接受珍稀皮革訂製的Dior Babe提包，也在這次的訂製系列現蹤，特殊藏有鏡子的設計及子母包款式，擄獲人心。強調全方位訂製服務的包款價格無上限，端看嬌客創意之至。
首度登台的Dior Maison家飾作品，最初只有在蒙田30總店為少數VVIP客人，提供品牌經典設計符碼延伸於居家生活品味的藝術之作。為頌揚法式文化的生活情趣藝術（joie de vivre），由Dior Maison與Baby Dior創意總監Cordelia de Castellane延攬，將迪奧先生熱愛的幽谷鈴蘭等花卉，及籐格紋（Cannage）到與時裝結合的法式印花圖騰（toile de jouy）等品牌經典設計符碼，結合於餐瓷、織品等家飾中，近年更於米蘭家具展登場，聯袂世界各地藝術創作者或家飾翹楚合作設計。
品牌經典且具修身效果的紳士西裝，加入Kim Jones設計的代表性剪裁輪廓，提供摩登新穎的Tailleur Oblique單扣斜裁西裝、內斂典雅的雙排扣西裝等Made to Measure套版訂製服務，入門約15萬以上、最貴達百萬。從標準貼身剪裁（Standard Fit）到貼合身形的西裝版型（Adjusted Fit），或強調衣著與行動間舒適感的（Loose Fit）等款式，從喀什米爾羊絨到初剪羊毛、從斜紋、英倫格紋到千鳥格紋等季節性面料，以至於搭配簽名與蜜蜂紋路等細節的多樣化領口、袖口的個人化襯衫等設計。並首度引薦男士公事包與鞋履等多元配件提供訂製服務，包括一般在櫃上無法看見的毛皮面料。
由珠寶創意總監Victoire de Castellane主理的高級珠寶系列，主要回顧歷年來高級珠寶創作主題作品，與主題延伸的創作新品，主要在不同寶石與作品配色上的新風貌；以及瑞士高級製錶工藝將煙火、羽毛、花園、四季、蜜蜂或高級訂製服等設計意象，封存於錶盤的腕間微型宇宙，成就永恆時光。
DIOR卓越逸品訂製沙龍LES SALONS D’EXCEPTION，展出於台北市內湖區新富街88號（對街為正門入口處），採私人預約制至4/25。
無獨有偶，LOUIS VUITTON路易威登的Objets Nomades展覽也隆重開幕，邀請台灣首屈一指的設計師陳瑞憲與三石建築事務所協同主持人蕭博文，以「The Colors of Taiwan」獨特台灣元素，融合經典法式優雅風格為展區設計概念，正迎台灣山櫻花綻放季節，採象徵春季繽紛萬物之始的桃紅，帶出各種台灣自然景物、宗教人文及地域文化中豐富的「撞色」饗宴，打造匠心獨具的展場空間，體現路易威登Objets Nomades系列家具，游牧旅行的概念及跨地域文化融合的精神。
邀來眾明星揭開序幕，新婚幸福人妻陳庭妮看上客廳裡最醒目而有存在的沙發，也對設計更衣室很感興趣；「金鐘視帝」薛仕凌則想將Origami Flowers皮革編織花朵插在公司，「讓大家看了都開心」；因東京奧運爆紅的「麟洋配」羽球黃金男雙組合王齊麟及李洋也受邀站台。本次展覽一舉呈現多樣全新Objets Nomades系列作品，如Campana Brothers設計的Merengue坐墊、Raw Edges的Cosmic桌以及Marcel Wanders的Petal花瓣椅。
展覽切分成呈現了奢華法國質感的接待區，及充分展現精彩多元台灣精神的展覽區。呼應路易威登最具象徵性的高級訂製行李箱，同時有著收納實用性並裝載著旅行者的記憶，整體展覽空間像是一個放大的行李箱，又像多寶格般，放置了八個不同風格尺度的空間，除向經典硬箱致敬外，更展現Objets Nomades系列由全球頂尖設計師共同創作頂級家具的「全球性」與「收藏性」，展覽設置於台北流行音樂中心文化館LIVE HOUSE A，將展出至5/1。