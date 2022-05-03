長大後不再愛吃泡麵？老饕點破「致命原因」嘆：回不去了
泡麵已成為現代人最方便的飲食選擇之一，便宜、省時等特性，無論放在三餐或宵夜都相當適合，不過有網友卻感慨表示，小時候總覺得泡麵很好吃，但長大後反而開始不認為泡麵是個美食，對此她說明原因後，引起不少人的共鳴，紛紛表達認同。
原PO在PTT發文提到，從小總覺得泡麵好好吃，還會瞞著爸媽偷買泡麵然後半夜泡來吃，但近日肚子餓選宵夜時，突然發現泡麵已經不在她的選項中，原PO說道「上大學後，泡麵不再成為美食，而是救急糧食，月底沒錢就是泡麵三餐，或考試時整天泡在宿舍就是吃泡麵，漸漸把泡麵跟貧窮、累苦聯想在一起」。
對此原PO感慨的表示「泡麵的味道未曾改變，但改變的是我心中對它的看法，只剩苦和淚，回憶也是影響食物味道的一環」。
貼文一出，許多網友紛紛留言「吃的不是美味，而是去吃非正餐的快感」、「剛畢業沒多久時，也有同樣的感覺」、「真的！現在偶爾吃一下，就感覺就是方便的小東西」、「麥當勞也是～小時候能吃麥當勞都很興奮，現在反而會說又是麥當勞」、「小時候也超愛吃泡麵，現在是吃一包就有點心酸」、「很多東西都這樣，被限制才會覺得好吃」。
不過也有網友認為「是真的比較不好吃，味道愈來愈雷同」、「泡麵的味道絕對有改，感覺台灣泡麵油臭味很重」、「這幾年韓國泡麵太強了，讓大家覺得小時候的台灣泡麵變難吃」、「在台灣好吃的太多了，大家胃口養大了」。（編輯：張志浩）