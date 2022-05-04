他廚房見「咖色小球」超問號！內行曝頂級吃法：清爽甘甜
豆薯的塊根肥大，肉潔白脆嫩多汁，富含糖分和蛋白質，還含豐富的維生素C，提供人體相當多的營養，就有一名網友買了豆薯回家後不知道該如何料理，因此發文向大家求助，貼文曝光後，不少網友建議可以煮湯、清炒，也有許多老饕認為生吃就非常美味，口感像水梨一般清爽甘甜。
該名網友今（4）日在臉書「家常菜」中貼文，他表示因為好奇就買了一種像馬鈴薯的根莖類，不過不知道正確名稱是什麼，也不知道該如何料理，因此求助大家：「各位能教一下嗎？感謝大家了。」
貼文一出，不少網友留言建議料理方式，「豆薯，切絲蛋加蔥花再煮湯，超級好喝，清淡微甜」、「應該是豆薯，我們南部都是切絲炒蛋簡單調味就很好吃了」、「削一削切條，泡冰水後 一點辣椒粉、一點檸檬、一點鹽巴」、「豆薯，我家小兒子的最愛之一，炒雞蛋就很好吃了」、「豆薯煮湯好喝」、「好愛吃豆薯，都加蛋清炒」、「加少許肉絲清炒，鮮甜好吃」。
不過，許多人都建議可以生吃，「豆薯，我家都生吃，味道甜甜脆脆稍微粉粉」、「豆薯，可以直接削皮生吃，當水果吃，我覺得口感有點像是味道淡淡的水梨」、「豆薯，可生吃，涼性，口感像較硬一點的水梨」、「可以直接吃，吃起來像水梨」、「台語叫作豆吉，生吃點甜甜的滋味」、「就這樣剝皮吃很好吃」。（編輯：賴禹妡）