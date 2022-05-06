平價牛排藏「1問題」！老饕吃過全認同：幾乎每間都中槍
牛排料理方式多樣，且香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少老饕喜愛，近年來在街道上或夜市內都可見到許多家平價牛排店，經濟實惠的價格讓店內總是高朋滿座。不過，就有網友討論「有沒有平價牛排的牛排根本不是本體的感覺？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「最近這幾年平價牛排還蠻多人在吃的，但吃過這麼多間，連鎖的也好、夜市的也好，有沒有人跟我一樣覺得牛排都不是很好吃！而且通常雞腿排都是最好吃的，很多平價牛排的雞腿排就比牛排好吃，有人跟我一樣有這種感覺？」
貼文一出，網友紛紛回應「+1平價牛排的牛排真的都沒那麼好吃」、「所以我都點雞腿排啊」、「吃平價牛排都點雞腿排+1」、「真的！而且雞腿排都超嫩超好吃XD」、「牛排的品質有差吧，畢竟是平價，牛排的質量沒辦法給太高」、「真的....還是建議大家改名叫平價雞排」、「平價牛排的雞腿排真的很好吃哈哈」。
而也有內行老饕點破關鍵「因為平價牛排都是組合肉居多啊，口感一定沒有原肉來的好」、「即便平價牛排店用的是原肉，部位跟高檔牛排店都不能比的，雞腿排就是真的雞腿排，真材實料當然好吃」、「平價牛排要賺錢，牛排都是用組合肉居多，雞腿排成本比較便宜，真材實料當然比較好吃」、「牛排組合肉vs雞腿排原肉，直接就分出勝負了」。（編輯：張嘉哲）