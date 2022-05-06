玉米筍吃錯好幾年？「真面目」被抖出 眾全暈：誰會相信
玉米筍是日常生活中常見的一種食材，除了拿來添加在火鍋內以外，也常常有人用清炒拌杏鮑菇的做法等等，清脆的口感深受不少人喜愛。但你知道玉米筍的真面目嗎？近日，就有網友討論「有多少人不知道玉米筍就是玉米的小時候啊？」貼文意外引發廣大迴響，釣出不少人直呼「本來就不是啊，誰會相信」。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「我跟每個朋友說玉米筍是玉米的小時候，結果朋友沒有一個人要相信欸！」即便玉米筍雖然有玉米兩個字，形狀也相似玉米，但仍舊不少人對於此說法表示「本來就不是啊，要信什麼？」、「就真的不是啊，誰會相信」、「根本是不同品種啊，玉米筍跟玉米分開的吧」、「品種不同不是嗎？還是我搞錯？」、「真假啊，長知識了」、「所以我吃的都是玉米的小孩？......暈倒，第一次聽到」。
而也有不少內行網友表示「正確答案啊！玉米筍就是玉米的小時候」、「我也這樣跟朋友說！他們也很驚訝看著我說：真的嗎？」、「不同品種的玉米都有玉米筍！」、「一株玉米植株只能留一兩個玉米，其他的在玉米筍的時候就要摘掉」、「通常一株玉米會長出不只一根玉米，但為了讓它更有營養，會把多餘的摘掉只留一根，那些多餘的就是玉米筍哦！」、「玉米筍是疏穗下的產物，都是一樣的東西，為了讓玉米長得漂亮」。
而事實上，針對玉米以及玉米筍的差異，「台北農產」就曾在臉書上發出一圖比較，所謂玉米筍在分類上屬於「蔬菜類」，尚未吐絲授粉的玉米，也就是玉米小時候！生長期一般為50天到60天；而玉米在分類上屬於「全榖根莖類」，就是已經轉大人的玉米筍！生長期一般較長為70天至80天，因此下次當有人詢問玉米筍真面目時，民眾可別再搞錯啦！（編輯：張嘉哲）