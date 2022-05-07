夜市牛排「蛋怎翻不破」？老手抖1招完美無瑕：超難失敗
夜市牛排因平價又美味受到許多老饕喜愛，通常餐點組合都是牛排、鐵板麵以及荷包蛋，不過到底鐵板上的荷包蛋要如何翻面才不破呢？對此就有老饕教學方法，並點出關鍵在於等待定型：「放著等它熟一點，你再慢慢推其實就起來了。」
該名網友昨（6）日在PTT貼文，他以「夜市牛排的蛋到底要怎麼翻面」為題，表示去吃夜市牛排時，發現端上來的時候荷包蛋還沒熟，因此試圖翻面讓兩邊均勻受熱，未料卻失敗了，讓他崩潰喊：「夜市牛排的蛋到底要怎麼翻面啦！我的完美蛋黃嗚嗚。」
貼文一出，許多網友紛紛教學，並點出關鍵在於「等待定型」，「下面熟了以後用叉子側邊撈起來，叉子卡進去要慢像撕貼紙那樣」、「放著等它熟一點，你再慢慢推其實就起來了」、「等稍微定型之後再翻」、「要等蛋定型才好翻，鐵板不夠熱就容易破」、「先給他煎一下等下面都熟了再翻面」。
另外，也有網友分享別的吃法，「把麵一起攪拌，很好吃」、「我都直接用肉蓋住」、「我也都把肉蓋上去，蛋至少會七八分熟」、「拌成炒蛋比較好吃」、「我會拿湯匙直接把蛋黃挖起來吃掉」、「把肉蓋在蛋上面先吃麵（或是反過來）這樣就不用特別翻了」。（編輯：賴禹妡）