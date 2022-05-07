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日式便當都藏「塑膠片」！背後原因揭曉　兩派論調戰翻

▲日式便當吃到葉狀塑膠片！背後原因揭曉，兩派論調戰翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日式便當吃到葉狀塑膠片！背後原因揭曉，兩派論調戰翻。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 16:44:33

日式便當在眾人心目中，一直有精緻、高雅的印象，可近期有網友對裡頭的配置發出質疑，他認為便當中的「葉型塑膠片」相當沒必要，只是徒增地球負擔，而熟知日本的網友解釋其作用，卻意外引起兩方論戰。

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原PO於PTT上發文，表示在看影片時，發現日本便當中都會有塑膠片，有人介紹說其作用是可以隔開便當裡的菜，不讓食物味道混在一起，但原PO相當不認同，認為小小一片不可能有如此效力，於是怒批「都沒有日本人覺得這個塑膠片超怪的嗎？說不定還會造成海龜誤食被噎死」。

▲（示意圖／Pixabay）
▲原PO認為日式便當中用來區隔食物的塑膠片相當沒必要。（示意圖／翻攝自Pixabay）
許多人贊同原PO的想法，認為日本風格的產品多有過度包裝之嫌「日本商品一向有過度包裝的問題」、「我記得有些廚師還要學會怎麼剪那些塑膠片，很多餘」、「多餘就是日本的文化，但不是日本的就一定比較好」。

部分人則不認同，認為這是其便當文化，看起來頗有質感「會嗎？我覺得很有質感」、「日本資源回收世界第一，他們要浪費有本事」、「儀式、擺盤、風雅、之類的佔大多原因吧」、「那就裝飾啦，高級日本料理中的是真的葉子…」。

據悉，日本餐飲業者為了呈現出豐盛的視覺效果，多會擺放大量的生魚片及各種顏色的食物，可每種食材的味道不同，放在一起食物會互相沾黏，各式醬料也會相互影響，於是廚師會透過「塑膠片」、「葉子」等物品來分隔食物。（編輯：李惠婷） 

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