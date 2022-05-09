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台式牛排「隱藏吃法」曝光！老饕讚神絕配：日本人都這樣

▲原PO好奇如果台式牛排裡附的「麵改成飯」，不知道會如何，貼文一出，也釣出內行人狂讚「神絕配」，直呼「日本人也這樣吃」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO好奇如果台式牛排裡附的「麵改成飯」，不知道會如何，貼文一出，也釣出內行人狂讚「神絕配」，直呼「日本人也這樣吃」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-09 10:13:59

牛排料理方式多樣且香氣迷人，無論是平價牛排店或夜市店家，都能客製化做出不同熟度的口感，因此受到許多老饕喜愛；對此，就有網友好奇，如果台式牛排裡附的「麵改成飯」，不知道會如何，貼文一出，也釣出內行人狂讚「神絕配」，直呼「日本人也這樣吃」。

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該名網友在PTT以「台式牛排鐵板麵改白飯會怎麼樣???」為題發文，表示如果把台式牛排中的鐵板麵改成白飯，保持原有的半熟蛋、古早味紅茶、烤麵包吃到飽，再加上蘑菇醬或黑胡椒醬，「會怎麼樣？肉加上白飯的組合會不會好吃到爆？好想吃！好不好」？

▲原PO好奇如果台式牛排裡附的「麵改成飯」，不知道會如何，貼文一出，也釣出內行人狂讚「神絕配」，直呼「日本人也這樣吃」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO好奇如果台式牛排裡附的「麵改成飯」，不知道會如何，貼文一出，也釣出內行人狂讚「神絕配」，直呼「日本人也這樣吃」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，掀起熱議，不少人透露其實早有這樣的吃法，「永和有，日本也有，就牛排飯」、「早就有了」、「沖繩的牛排就是加白飯，超好吃」、「牛排白飯絕配好嘛」、「不就牛排飯」、「有啊，一樣好吃」、「日本就是飯啊」、「那就是日本人吃法，讚」、「不就是百貨公司美食街的鐵板料理嗎」、「日本跟泰國會這樣賣」、「南部就有了，15年前就吃過」、「日本就是這樣搭配」、「牛排蓋飯」、「阿肥20年前就吃過惹」。

其中，還有老饕分享神吃法，「會啊！我以前在牛排館打工就請師傅幫我這樣做，XXX超好吃，而且還用炒飯」；但也有網友認為，「白飯底部容易臭輝搭（燒焦），不適合」、「高雄有，我覺得難吃，加肉燥」、「會吃很飽」、「有吃過，不錯吃！只是有點不習慣」、「吃過了，不好吃而且會很飽」。（編輯：郭佩蓉）

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