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對中身分證MOMO壽喜燒爽打5折　王品尬鍋開幕4人同行75折

▲尋找板橋人、中和人、三民人！MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽，全台餐飲門市，對中身分證「3區戶籍」，活動首五日最高享全桌5折招待。王品歡慶開幕，青花驕抽獎全單免費；尬鍋4人同行可享75折優惠。（圖／三澧提供）
▲尋找板橋人、中和人、三民人！MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽，全台餐飲門市，對中身分證「3區戶籍」，活動首五日最高享全桌5折招待。王品歡慶開幕，青花驕抽獎全單免費；尬鍋4人同行可享75折優惠。（圖／三澧提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-05-09 17:10:41

身為國人最愛的熱門連鎖壽喜燒網路聲量冠軍，MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽，近期一口氣進駐高雄鼎山家樂福、中和環球購物中心、板橋大遠百，不只祭出完成任務送6千元的吃鍋優惠，現在集結全台三澧旗下45家餐飲品牌，對中身分證「3區戶籍」，活動首五日最高享全桌5折招待。王品不畏疫情在北高兩地開出新店，青花驕抽獎全單免費；尬鍋4人同行可享75折優惠。

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▲日式火鍋壽喜燒能夠吃到甜美醬汁包裹鮮嫩肉片，鹹甜滋味令人上癮，成為吃到飽人氣選擇。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤了近半年內的網路聲量，統整出「熱門連鎖壽喜燒品牌Top 5」，網友除了公推「醬汁是靈魂」，更曝光「壽喜燒一丁」與「一番地」這2間的肉片吃起來最過癮，而且甜點不只解膩，「選擇超多，好賺」。（圖／三澧企業提供）
▲大家最愛的壽喜燒吃到飽MO-MO-PARADISE發出優惠，快對身分證。（圖／三澧企業提供）
歡慶MO-MO-PARADISE展店三門市，消費者只要5/9～5/31，找齊身份證上戶籍地址為板橋區、中和區、三民區的朋友，一起到MO-MO-PARADISE、天吉屋、吉天麩羅、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO用餐，全桌湊齊一區之身份證，結帳即享95折；湊齊兩區身份證享9折；湊齊三區身份證享85折。

▲不管是火鍋控、義麵控、天丼控，揪團天天吃折扣。（圖／三澧提供）
▲不管是火鍋控、義麵控、天丼控，揪團天天吃折扣。（圖／三澧提供）
5/9～5/13活動首五日加碼回饋，一次湊齊三區身份證即享最高全桌5折招待，（僅接受電話預訂，請先說明欲參加5折活動並確認符合資格。每家門市每日限定5組，每組最多限4人）。快找出身邊的板橋人、中和人、三民人一起開吃啦。

另外，後疫情時代的認真防疫民眾也有好康，5/9～5/31凡透過inline或LINE三澧企業官方帳號點餐平台，也可享外帶自取套餐內容升級的優惠。

▲防疫在家也能享受MO-MO-PARADISE大滿足生食鍋物外帶自取優惠。（圖／三澧提供）
▲防疫在家也能享受MO-MO-PARADISE大滿足生食鍋物外帶自取優惠。（圖／三澧提供）
王品集團看準台灣人不分季節愛吃火鍋的商機，不畏疫情在北高兩地持續展店，青花驕麻辣鍋5/9插旗高雄，歡慶開幕從5/9～6/30，只要穿著青色或紅色衣服，到全台7家青花驕門店內用，就有機會抽獎全單免費及WAVE SHINE美波神器比基尼泳裝一套（價值3380元）。外帶外送也有好康，隨餐附贈特派任務卡，加入青花驕LINE輸入指定解鎖密語，再抽雙人青花宴（價值1,747元）。

▲青花驕斥資2500萬於「美食一級戰區」高雄裕誠路，打造160坪、153席座位的高雄旗艦店，搶攻麻辣鍋商機。（圖／王品提供）
▲青花驕斥資2500萬於「美食一級戰區」高雄裕誠路，打造160坪、153席座位的高雄旗艦店，搶攻麻辣鍋商機。（圖／王品提供）
而尬鍋台式潮鍋，則繼台北西門店後，在台北市中山商圈開幕二店，5/9～5/13加入LINE官方帳號，輸入關鍵字「四人吃尬鍋」，即可領取4人同行75折優惠。期間訂位成功並到店用餐，使用優惠券方能享4人（含以上）75折優惠（服務費依原價計算）。5/9～7/31到店消費套餐，並出示FB粉絲專頁或Google商家評論畫面，即可以1元加價購阿明白糖炸雲朵乙份（原價59元，每桌限加購乙份，僅限店內享用）。

▲尬鍋尬經典雙人套餐。（圖／王品提供）
▲尬鍋尬經典雙人套餐。（圖／王品提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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