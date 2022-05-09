對中身分證MOMO壽喜燒爽打5折 王品尬鍋開幕4人同行75折
身為國人最愛的熱門連鎖壽喜燒網路聲量冠軍，MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽，近期一口氣進駐高雄鼎山家樂福、中和環球購物中心、板橋大遠百，不只祭出完成任務送6千元的吃鍋優惠，現在集結全台三澧旗下45家餐飲品牌，對中身分證「3區戶籍」，活動首五日最高享全桌5折招待。王品不畏疫情在北高兩地開出新店，青花驕抽獎全單免費；尬鍋4人同行可享75折優惠。
歡慶MO-MO-PARADISE展店三門市，消費者只要5/9～5/31，找齊身份證上戶籍地址為板橋區、中和區、三民區的朋友，一起到MO-MO-PARADISE、天吉屋、吉天麩羅、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO用餐，全桌湊齊一區之身份證，結帳即享95折；湊齊兩區身份證享9折；湊齊三區身份證享85折。
5/9～5/13活動首五日加碼回饋，一次湊齊三區身份證即享最高全桌5折招待，（僅接受電話預訂，請先說明欲參加5折活動並確認符合資格。每家門市每日限定5組，每組最多限4人）。快找出身邊的板橋人、中和人、三民人一起開吃啦。
另外，後疫情時代的認真防疫民眾也有好康，5/9～5/31凡透過inline或LINE三澧企業官方帳號點餐平台，也可享外帶自取套餐內容升級的優惠。
王品集團看準台灣人不分季節愛吃火鍋的商機，不畏疫情在北高兩地持續展店，青花驕麻辣鍋5/9插旗高雄，歡慶開幕從5/9～6/30，只要穿著青色或紅色衣服，到全台7家青花驕門店內用，就有機會抽獎全單免費及WAVE SHINE美波神器比基尼泳裝一套（價值3380元）。外帶外送也有好康，隨餐附贈特派任務卡，加入青花驕LINE輸入指定解鎖密語，再抽雙人青花宴（價值1,747元）。
而尬鍋台式潮鍋，則繼台北西門店後，在台北市中山商圈開幕二店，5/9～5/13加入LINE官方帳號，輸入關鍵字「四人吃尬鍋」，即可領取4人同行75折優惠。期間訂位成功並到店用餐，使用優惠券方能享4人（含以上）75折優惠（服務費依原價計算）。5/9～7/31到店消費套餐，並出示FB粉絲專頁或Google商家評論畫面，即可以1元加價購阿明白糖炸雲朵乙份（原價59元，每桌限加購乙份，僅限店內享用）。
※【NOWnews 今日新聞
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