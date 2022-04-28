壽喜燒吃到飽人氣王展新店！完成任務送6千 優惠吃到9月
民眾最愛的美食優惠好康又來了，壽喜燒吃到飽MO-MO-PARADISE全新展店，5月將在中和環球及板橋大遠百展店，歡慶開幕送出吃鍋優惠套券組，招待總金額超過6,000元還可以吃到9月！適逢勞動節漢堡王請外送員免費吃小華堡、「降肉」4.4盎司超巨牛排只要20元、超狂11組餐點「買1送1」、雞塊買10送10。對中身分證，bb.q CHICKEN優惠價爽吃「韓式炸雞」、欣葉NAGOMI吃到飽「不限時」打5折。
最受國人喜愛網路聲量冠軍的MO-MO-PARADISE壽喜燒吃到飽，繼高雄鼎山家樂福牧場後，接著5/6中和環球牧場、5/7板橋大遠百牧場將輪番登場，歡慶開幕共同推出「#MOMO陪您吃鍋，請您吃一季正宗日式壽喜燒！」活動，凡於指定門市用餐並完成簡單的IG指定任務，即有機會獲得7～9月#MOMO陪您吃鍋優惠套券組，招待總金額超過6,000元！
門市開幕日～5/31止，只要於高雄鼎山家樂福牧場、板橋大遠百牧場、中和環球牧場用餐並完成三步驟：1、追蹤IG帳號@momoparadise_tw；2、拍照上傳您和鍋物美照至個人IG頁面並設定公開；3、內文指定hashtag #MOMO陪您吃鍋 #中和環球牧場（請標記實際用餐門市名稱），即獲得抽獎資格。
招待總金額超過6,000元！#MOMO陪您吃鍋優惠套券組，包括單人免費招待券、兩人同行享一人半價優惠、兩人同行升級極上之味・和牛饗宴套餐優惠券、四人同行一人免費優惠券、兒童免費招待券等好禮。活動結束後三家門市將各抽出3名得獎者，每位得獎者可獲得7、8、9月套券組。
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