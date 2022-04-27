五倍券晚鳥抽AirPods 3！環球百貨「1元美食」超狂吃到飽
▲五倍券晚鳥倒數剩下不到一週的時間，環球百貨除了週週抽iPhone13、AirPods3，第二波母親節Lovely Mother`s Day即日起至5/8加碼八大好康，除了薄多義披薩買1送1，還有超多「1元美食」可以瘋狂吃到飽。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
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▲五倍券晚鳥倒數剩下不到一週的時間，環球百貨除了週週抽iPhone13、AirPods3，第二波母親節Lovely Mother`s Day即日起至5/8加碼八大好康，除了薄多義披薩買1送1，還有超多「1元美食」可以瘋狂吃到飽。（圖／Global Mall環球購物中心提供）
五倍券晚鳥倒數剩下不到一週的時間，《NOWnews今日新聞》持續為大家鎖定翻倍回饋，除了掌握超強「
最終優惠」優惠懶人包！王品不限面額 免費送A5和牛、吃MO-MO-PARADISE壽喜燒「 滿千送5百」、 新光三越「 家電買1台送1台」、義大「 不限面額」抽五星住宿。晶華酒店母親節「 買6千送6千」；環球百貨除了週週抽 iPhone13、AirPods3，第二波母親節Lovely Mother`s Day即日起至5/8加碼八大好康，除了薄多義披薩買1送1，還有超多「1元美食」可以瘋狂吃到飽。
Global Mall環球百貨「紙本振興券週週抽獎」來到最後一波，會員持紙本振興券消費，單筆滿1,000可累積乙次抽獎機會，除了至4/24截止抽出價值29,400元的iPhone13，大家可要好好把握4/25～4/30可抽價值5,999元的AirPods3。 環球百貨Global Mall南港車站獨家祭出薄多義「環遊義Fun月」優惠，即日起至5/12平日每週一至週四可享限量人氣披薩「買1送1」，首波口味有經典口味「瑪格麗特」、「黃金夏威夷」與甜味披薩「蜂蜜米克斯」；第二波5/2～5/12有酸甜開胃「泰泰雞肉」、肉量豪邁「義式香料腿排」及超飽足的「洋薯腿排」，指定口味3選2即可「買1送1」，(不必同品項，且不限內用、外帶)。 ▲Global Mall南港車站祭獨家優惠，薄多義即日起至5/12平日每週一至週四享人氣披薩買1送1。（圖／Global Mall環球購物中心提供） ▲Global Mall板橋車站「激爆1元美食」推咖哩樹「嫩煎雞腿咖哩飯」。（圖／Global Mall環球購物中心提供） Global Mall板橋車站再加碼回饋「激爆1元美食」，即日起至4/29、5/2～5/6共12天祭出1元美食攻略，每晚7點於指定位置開放排隊，7:30後發放號碼牌，並立即抽出10名幸運得主，即有機會以1元購得咖哩樹「嫩煎雞腿咖哩飯」（價值198元）、一幻拉麵 X 胡同居酒屋「蝦味煎餃」（價值120元）、紀咖啡「原味蜂蜜鬆餅」（價值150元）、二吉軒「豆乳霜淇淋」（價值55元）或是龜記「三韻紅萱」（價值40元）等美食回饋，（相關活動辦法依現場公告為準）。或4/30前於二吉軒Google評論5星，也可以10元享用豆乳霜淇淋。 ▲Global Mall板橋車站「激爆1元美食」推二吉軒「豆乳霜淇淋」。（圖／Global Mall環球購物中心提供） 新北中和推銅板價品嚐萌系超萌貓咪厚片吐司，超人氣的貓夫人LadyCat「貓咪奶酥」即日起至5/10快閃B2樓層，「橘貓花生」、雙色乳酪牽絲爆漿的「三花起司奶酥」、酸甜草莓香的「肉球草莓奶酥」必吃。 ▲超人氣的貓夫人LadyCat「貓咪奶酥」即日起至5/10快閃Global Mall新北中和。（圖／Global Mall環球購物中心提供） 環球百貨第二波母親節Lovely Mother`s Day即日起至5/8，持Global Mall聯名卡消費滿5,000元最高送600元，全台六店還推有低門檻滿額贈，刷Global Mall聯名卡消費滿3,000元送200元，環球Online線上同慶領券最高折500元。線上結合線下多項會員超值回饋，包括大手筆豪撒百萬點數、購物金5倍返還、新北中和消費滿額即可抽OSIM智能腿腿樂2、OSIM沙發小天后。看準宅居商機熱，首推「一日三機」，包括咖啡機、智能料理機、按摩機下殺折扣5折起。 ▲Global Mall第二波母親節即日起登場，擴大加碼，滿5,000最高送600、豪灑百萬點數、購物金5倍返還 。（圖／Global Mall環球購物中心提供） ▲Global Mall新北中和會員回饋，5/1～5/31單筆消費滿500元，即可抽價值72,800元的「OSIM 沙發小天后」。（圖／Global Mall環球購物中心提供） 母親節犒賞媽媽美食不間斷，王品「龍蝦尋人」媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃 ▲Global Mall新北中和推飛利浦「健康氣炸鍋高規版（玫瑰金）」+「可折疊輕巧掛燙機」原價20,599元，優惠價9,780元。（圖／Global Mall環球購物中心提供） 千元龍蝦！最新幫中捷慶生「 海大蝦干貝0元」、頂級燒肉「最肉」4人同行 75折；頂呱呱回歸「 炸雞花」；必勝客「 愛心披薩」限賣2週；肯德基秒殺「 炸雞起司鍋」預告 母親節回歸；瓦城「 現折1000元」還抽獎萬元加菜金。
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