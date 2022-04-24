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五倍券晚鳥加碼！義大「不限面額」抽五星住宿、送樂園票

▲五倍券晚鳥倒數只剩下一週使用期限，高雄義大Outlet祭出「不限面額」抽五星住宿、滿千贈樂園星光票等三重終極加碼好康。（圖／翻攝自義大世界購物廣場FB）
▲五倍券晚鳥倒數只剩下一週使用期限，高雄義大Outlet祭出「不限面額」抽五星住宿、滿千贈樂園星光票等三重終極加碼好康。（圖／翻攝自義大世界購物廣場FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-24 16:23:00

五倍券晚鳥倒數只剩下一週使用期限，《NOWnews今日新聞》幫大家統整「最終優惠」優惠懶人包，不只王品不限面額免費送A5和牛、吃MO-MO-PARADISE壽喜燒「滿千送5百」、六福萬怡酒店Buffet「下殺66折」；新光三越家電買1台送1台」、環球百貨「週週抽iPhone13」、大葉高島屋「不限面額」再加送購物金、板橋大遠百滿額贈。萬豪酒店不限面額「住房4.7折」加贈2客早餐、慕軒飯店「滿500翻倍」、台北喜來登飯店「買1晚送1晚」。高雄義大Outlet更祭出「不限面額」抽五星住宿、滿千贈樂園星光票等三重終極加碼好康。

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高雄義大Outlet最後祭出五倍券終極加碼，即日起至4.30(六)憑E卡＋五倍券消費即享加碼三重贈。

1、不限金額抽5星級飯店住宿券：憑E卡＋紙本5倍券，「不限金額」消費即可抽義大皇家酒店雙人住宿券，（市價11,000元，5/2(一) 15:00抽獎限1名，而且本發票還可參加其他行銷活動）。
 
2、滿千贈樂園星光票：憑E卡＋紙本5倍券單筆消費滿1,000元，即贈義大遊樂世界樂園星光票乙張，（限量500份，每卡每日限換乙次，至多兌換2張；本發票不可參加滿5千現賺100元購物金）。

3、滿5千現賺100元購物金
憑E卡＋紙本5倍券單筆消費滿5,000元，即贈100元電子抵用券。（面額50元，限量300份，每卡每日限兌換1份；本發票不可參加滿千贈樂園星光票）。

▲義大Outlet Mall推出五倍券晚鳥優惠搭配母親節檔期回饋。（圖／義大世界提供）
▲義大Outlet Mall推出五倍券晚鳥優惠搭配母親節檔期回饋。（圖／義大世界提供）
即日起至5/8義大Outlet歡慶母親節，推薦點睛品滿萬折千再送精選好禮；即日起至5/1全台唯一獨家KOOKAI商品全面2折，滿5件(含)以上再7折；英國DAKS、法國LEONARD通通3折起；義大Outlet Mall線上購即日起至5/8可享全館免運。回饋南高屏市民會員，即日起至5/6於指定餐廳，累計消費滿1,500元，即可獲得皇家劇院2022年度大秀「奇幻之旅」入場券乙張。

▲義大Outlet五倍券終極加碼住飯店、玩樂園、享購物金。（圖／義大世界提供）
▲義大Outlet五倍券終極加碼住飯店、玩樂園、享購物金。（圖／義大世界提供）
幫大家統整其他母親節優惠，包括：王品不只頂級燒肉「最肉」4人同行75折、5品牌「買1送1」幫大家加菜、「龍蝦尋人」媽媽名字對中「芬／芳／華／麗」任1字就能免費吃千元龍蝦！瓦城「現折1000元」優惠並抽獎萬元加菜金。頂呱呱回歸「炸雞花」；必勝客「愛心披薩」限賣2週；肯德基秒殺「炸雞起司鍋」預告母親節回歸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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