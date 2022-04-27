五一勞動節寵外送員！漢堡王請吃小華堡 手搖業者請喝茶
五一勞動節來了！外送平台服務崛起，近期因防疫意識升高，不少民眾減少在外用餐，也多改以外送美食到家、減少群聚。速食業者漢堡王回饋外送夥伴獻堡，大方請外送員免費吃小華堡；手搖飲二口旅茶也感謝無名英雄日日奔波辛勞，鎖定Uber Eats & foodpanda雙平台外送司機至門市即可免費領取「黃金烏龍」。
漢堡王近期優惠不手軟！超狂「買1送1」、雞塊買10送10還不夠，只要20元「降肉」請吃4.4盎司超巨牛排。五一勞動節連假，更慰勞外送夥伴，推出「外送夥伴憑10單就享免費小華堡」活動，限時三日招待辛苦的外送員們。
外送夥伴只要於4/29～5/1限定三日內，蒐集10張漢堡王實體外送小白單，即可於指定期間（5/2～5/31）內，於63店門市兌換（部分商場門市不適用，請依門市現場為準）兌換免費小華堡乙顆。
漢堡王夏日5/3～7/4限時回歸「Q彈海老堡」，而且加碼重磅以紮實飽滿的金黃海老蝦餅為主打，一口氣推出澳洲進口火烤牛肉、酥炸椒香脆雞、單層海老時蔬堡、雙層海老堡四種選擇。
同樣迎接五一勞動節體恤外送夥伴，二口旅茶感謝無名英雄日日奔波辛勞，鎖定5/1當天Uber Eats & foodpanda雙平台外送司機，至門市即可免費領取「黃金烏龍」乙杯，（限量100杯，至各門市領取，送完為止）。
臨近夏季特推甘甜咀嚼口感的「玉荷蘆薈烏龍」及沁涼酸甜「金鑽烏龍」兩款金黃誘人的熱帶系果茶。且5/8～5/20只要購買其中一款新品，搭配任一菜單飲品，即可獲得二口旅茶限定口罩，（每間門市每日限量35組）。
※【NOWnews 今日新聞
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