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防疫居家只會點外送？百貨、飯店美食宅配到家「免運費」

▲防疫居家美食不能只會點Uber Eats和foodpanda外送，新光三越、SOGO百貨搶外送商機，台北晶華飯店、台北凱撒「宅配到府免運費」。（圖／台北晶華酒店提供）
▲防疫居家美食不能只會點Uber Eats和foodpanda外送，新光三越、SOGO百貨搶外送商機，台北晶華飯店、台北凱撒「宅配到府免運費」。（圖／台北晶華酒店提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-04-27 15:50:42

近期疫情嚴峻，本土確診案例持續攀升，除了居家快篩試劑需求量大增，民眾也開始準備防疫儲糧居家美食。到現在還只會點Uber Eats和foodpanda外送？其實不少百貨業者和飯店都已推出「全台宅配到府免運費」服務，台北晶華酒店開賣「抗疫戰備存糧箱」囤貨最低5.6折，台北凱撒首推「防疫五星美食箱」7折優惠，方便在家自煮；新光三越、遠東SOGOGlobal Mall環球百貨都有線上訂購美食外送好康優惠。另外大國藥妝直送台灣免運，限時3天「下殺6折」趁日圓新低可囤貨。

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▲「冷凍囤貨組」抗疫優惠價只需2,999元（原價5,300元）。（圖／台北晶華酒店提供）
▲「冷凍囤貨組」抗疫優惠價只需2,999元（原價5,300元）。（圖／台北晶華酒店提供）
台北晶華酒店的「晶華美食到你家」，即日開賣「抗疫戰備存糧箱」，依照商品的保存方式及種類區分為四款組合，整合熱銷榜上人氣美食，橫跨冷凍與常溫，不只提供個人包獨樂也有家庭共享組，提供全台宅配到府免運費的服務。

▲「常溫囤貨組」優惠價2,999元（原價3,717元）。（圖／台北晶華酒店提供）
▲「常溫囤貨組」優惠價2,999元（原價3,717元）。（圖／台北晶華酒店提供）
「冷凍囤貨組」有由宴會廳主廚吳俊煌私房菜延伸的「剝皮辣椒水餃」，匯聚狀元鮮蝦餃、魚子蝦燒賣、紫糯珍珠丸、荷香糯米捲、奶皇流沙包及蠔油叉燒包等六款栢麗廳港點的「晶華嚴選港點小滿漢」，還有補身益氣的「花旗蔘燉烏骨雞湯」。

▲「冷凍牛肉麵組」優惠價只要1,999元（原價2,480元）；「常溫牛肉麵組」優惠價只要1,999元（原價2,240元）。（圖／台北晶華酒店提供）
▲「冷凍牛肉麵組」優惠價只要1,999元（原價2,480元）；「常溫牛肉麵組」優惠價只要1,999元（原價2,240元）。（圖／台北晶華酒店提供）
「常溫囤貨組」集結包括贏得台北牛肉麵節冠軍「清燉牛肉麵」及「紅燒牛肉麵」，還有「剝皮辣椒雞湯麵」和「海鮮叻沙麵」，與曾獲2018年滷肉飯節十大推薦的「府城肉燥」各三入。另外長年熱銷的晶華冠軍牛肉麵則有冷凍組和常溫組兩種選項。自取再加贈連續6年榮獲「世界SPA大獎」的沐蘭SPA所推出具殺菌功效的「沐蘭甦活乾洗手噴霧」。

▲「精緻箱」每箱只要1,990元（原價2,690元，74折優惠）。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲「精緻箱」每箱只要1,990元（原價2,690元，74折優惠）。（圖／台北凱達大飯店提供）
凱撒飯店連鎖旗下的線上購物商城「凱撒美食EAT-N-GO」，首推兩款「台北凱達防疫五星美食箱」，主廚精選「精緻箱」包含2道經典牛肉麵與蔥燒鯽魚、主廚私房滷肉等6道美饌；「澎派箱」內含4道經典牛肉麵與無錫排骨、紅燒獅子頭、甘蔗麻油雞等13道美饌再加贈1包特製滷肉飯醬，高達18個品項超划算，免運費黑貓冷凍宅配到府。

▲「澎派箱」每箱只要3,990元（原價5,670元，7折優惠）。（圖／台北凱達大飯店提供）
▲「澎派箱」每箱只要3,990元（原價5,670元，7折優惠）。（圖／台北凱達大飯店提供）
新光三越因應母親節，即日起至5/18(三)推出經典餐點85折優惠，4/25(一)至5/8(日)不限金額免運費。開啟新光三越skm eats，外送推薦如福里安花神、瓦城及點點心四人套餐等；還可一指輕鬆搞定全台超過250家知名餐飲品牌訂位免排隊。

遠東SOGO百貨集結全台多達100家餐廳品牌祭出外送優惠，即日起~5/8(日)使用foodpanda美食外送平台，訂購指定餐廳品牌餐點外送，享單筆消費滿250元(含)以上現折75元驚喜好康，

Global Mall環球百貨Online線上同慶母親節，消費滿5,000元領券最高折500元、消費滿699元享免運。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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