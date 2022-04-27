防疫居家只會點外送？百貨、飯店美食宅配到家「免運費」

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「冷凍囤貨組」有由宴會廳主廚吳俊煌私房菜延伸的「剝皮辣椒水餃」，匯聚狀元鮮蝦餃、魚子蝦燒賣、紫糯珍珠丸、荷香糯米捲、奶皇流沙包及蠔油叉燒包等六款栢麗廳港點的「晶華嚴選港點小滿漢」，還有補身益氣的「花旗蔘燉烏骨雞湯」。
「常溫囤貨組」集結包括贏得台北牛肉麵節冠軍「清燉牛肉麵」及「紅燒牛肉麵」，還有「剝皮辣椒雞湯麵」和「海鮮叻沙麵」，與曾獲2018年滷肉飯節十大推薦的「府城肉燥」各三入。另外長年熱銷的晶華冠軍牛肉麵則有冷凍組和常溫組兩種選項。自取再加贈連續6年榮獲「世界SPA大獎」的沐蘭SPA所推出具殺菌功效的「沐蘭甦活乾洗手噴霧」。
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