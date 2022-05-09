派克雞排漲到80元！老闆揭「主因」搖頭：自己都買不下去
台灣知名品牌「派克雞排」，日前因應人事物料平衡，悄悄調漲，一份雞排飆到80元，掀起網友關注。對此，派克雞排的老闆也向《NOWnews今日新聞》解釋原因，並強調真的是不得不漲，超過75元就連自己都買不下去了！
派克雞排老闆，向《NOWnews今日新聞》解釋，由於各式各樣原物料真的漲太多，他舉例，光是從去年11月到今年1月，塑膠袋就漲10%，紙袋漲幅20%，食用油漲幅40%，麵粉漲幅20%，椒鹽進口調味原料10%，「而壓垮最後一根稻草則是雞肉」，漲幅更高達60～70%，更別說其他人事與店租成本的增加，「所以真的不得不漲！」
因此，才會經由加盟主投票，過半同意公司全國統一售價調漲至75元，但因為部分加盟店反映店租與人事成本考量，才同意讓加盟店在這段時間，可自行調高一些售價稍作緩解。（台北內湖店為80元，高雄林園店75元）
老闆強調，因為知道目前原物料成本漲價並非常態，等到未來全球原物料回歸正常，最快10月份會再檢討一次物價，公司的末端售價有機會再做修正，只要雞肉價格回穩，會再統一降價回饋給消費者，「畢竟一個雞排，超過75元連我自己都買不下去了！知道民眾也是辛苦，請大家見諒。」
老闆也無奈說到，「畢竟現在雞排跟我們同樣規格賣85的90的也是一堆！真的是考量到營運的問題不得不漲價並不是隨意亂漲價！而且這只是單純貨品成本的問題還沒有加到運送物流的相關成本問題！就例如汽油飆漲運送的成本也增加了30%，現在物流費也很可怕」。（編輯：詹鎰睿）