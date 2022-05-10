雞排漲到多少不敢買？全場「答案一致認同」：不能再高了
近期物價飛漲，不少販賣民生用品、食物的商家，都紛紛針對商品賣給消費者的價格做出調整，其中國民美食「雞排」的價格就飽受民眾關注，對此就有網友好奇，究竟雞排「漲到什麼數字？大家會選擇戒掉」，貼文吸引不少人表達想法。
原PO在PTT提到，他看新聞發現，已經有漲價到80元左右的雞排了，回顧過往，以前最早只要35元的時代，看來是永遠回不去了，他好奇「雞排一片多少的時候，大家會開始戒掉雞排？問一下大家目前買到最貴的雞排是多少錢呢？ 最便宜的目前是多少元呢？ 有沒有八卦」。
貼文一出，網友們紛紛留言表達看法，其中多數人認為，一片雞排60還可接受，但若「超過65元」，基本上就會大大降低購買的慾望「60或65吧，臨界點」、「65元沒買過，60就已經很少買了」、「只去65元以內的」、「漲破60元的時候就已經戒了，辦公室下午茶也很少在叫雞排了」、「65開始不吃了」、「65說真的，勉強能接受」。
而近日雞排漲價議題備受關注，《NOWnews今日新聞》也報導「派克雞排漲到80元！老闆揭『主因』搖頭：自己都買不下去」，文中雞排店老闆解釋，「由於各式各樣原物料漲太多，光是從去年11月到今年1月，塑膠袋就漲10%、紙袋漲幅20%、食用油漲幅40%、麵粉漲幅20%、椒鹽進口調味原料10%，而壓垮最後一根稻草則是雞肉，漲幅高達60～70%，更別說其他人事與店租成本的增加，所以真的不得不漲！」。（編輯：張志浩）