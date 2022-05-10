平價牛排煎蛋一翻就破？「懶人吃法」抖出 眾後悔太晚學
牛排料理方式多樣，且香氣迷人，還能做出不同熟度的口感，因此深受不少老饕喜愛，近年來在街道上或夜市內都可見到許多家平價牛排店，經濟實惠的價格讓店內總是高朋滿座，而一般來說，平價牛排上桌時，除了有主食的肉塊以及麵條之外，鐵盤上還會打上一顆雞蛋，但這顆蛋卻常常讓人搞不定，吃法衍伸出百百種。近日，就有網友討論「平價牛排雞蛋吃法」貼文掀起討論。
原PO在「Dcard」上貼文指出「剛好看到有人提問大家是怎麼幫夜市牛排翻蛋的，但我很驚訝大家的吃法，因為我自己是不喜歡翻面，比較喜歡把它變成炒蛋；女友則是比較喜歡直接戳開蛋黃，然後吃不翻面的蛋；爸媽則是習慣幫蛋翻面，覺得比較好吃，想問大家都怎麼處理夜市平價牛排的蛋？」
貼文一出，網友紛紛回應「不翻面，吃完肉跟麵，再一口把蛋吃掉，蛋黃在嘴巴爆開超爽！」、「一上桌就把蛋喇爆+1」、「不喇真的是愧對那塊鐵板，炒蛋還會焦香焦香的」、「上桌第一件事就是翻面阿，不太喜歡吃不熟蛋」、「喇爆吃炒蛋」、「直接把蛋黃搭配麵條吃，超好吃」、「翻面！然後就失敗！蛋黃流出來沾得到處都是QQ」、「我喜歡翻面的荷包蛋」、「炒蛋加番茄醬超爽的啊」。
綜合網友意見，多數人熱愛平價牛排雞蛋採用「炒蛋」的方式，一上桌趁鐵盤還熱時立刻開始拌炒，別有一番風味；但也有網友分享秘訣「其實根本不用翻，想吃荷包蛋的人直接把肉壓上去先吃麵，吃完蛋就熟了」、「我會把肉放在蛋上，用餘溫讓蛋熟一點，也是半熟蛋，然後配最後一口麵吃」、「其實很間單...只要把肉放上去就可以了，完全不用翻」、「我用牛排蓋住蛋，吃完麵的時候，蛋的熟度是我喜歡的熟度，可以試試看喔」、「每次翻一直破，朋友教把肉放上去，麵吃完就變半熟蛋了，超好吃」。（編輯：張嘉哲）