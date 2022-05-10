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飲酒小知識！營養師解「臉紅能喝酒？」　1原則遠離宿醉

▲飲酒要適量，專家建議不喝超過「國民飲食指標手冊」指標。（示意圖／取自unsplash）
▲飲酒要適量，專家建議不喝超過「國民飲食指標手冊」指標。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-10 17:40:10

昨（9）日為台灣無酒日，邀請全民一同無酒、節酒、零酒精，雖然無酒日已過，但營養師劉怡里也建議，想要放肆暢飲的民眾，需要注意幾項原則，以免導致身體健康受損而得不償失。

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營養師劉怡里於臉書分享，飲酒確實在研究上會引起很多疾病，包含酒精成癮疾病，失智，肝硬化，胰臟炎，心臟病、肥胖症、口腔癌、食道癌、肝癌、胃癌、大腸直腸癌、乳癌等等。但是基於台灣人的飲酒文化習慣，見面先乾一杯、開心也乾一杯，傷心難過更要乾好多杯，因此建議大家飲酒適量，並且解答以下幾點關於飲酒的小知識。

▲想要避免、緩解宿醉，最重要的就是多喝水。（示意圖／取自unsplash）
▲想要避免、緩解宿醉，最重要的就是多喝水。（示意圖／取自unsplash）
（一）坊間解酒液有效嗎?

大部分都是有效的，因為裡面有含維生素B群和抗氧化物以及水分，都可以幫助肝臟代謝酒精的速度快一點，但是最重要的原理還是「水」，所以喝酒後最重要避免宿醉的原則，就是要多喝水幫助酒精快速代謝

當然如果你手邊沒有解酒液，也可以把握以下幾點，那就是不要空腹飲酒，還有隔天起床後喝杯蔬果汁、魚湯，都可以幫助肝臟修復，舒緩宿醉。

（二）飲酒量建議：

衛福部國健署「國民飲食指標手冊」目前建議，男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒（約20g純酒精），女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精）。

以酒精10克為標準=1瓶啤酒，=94毫升的紅酒，=28毫升的威士忌，=22毫升的58度高粱，=58毫升米酒。

（三）喝酒臉紅，適合喝酒嗎?

如果你喝酒臉容易紅通通，是因為體內缺乏乙醛去氫酶 (ALDH2)這個酵素，所以「乙醛」易累積在體內，而造成臉紅、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等，也會提高心血管疾病和失智症風險，嚴重也會造成癌症產生，所以你是不適合喝酒的！建議飲前請三思，或是以茶代酒，安全許多。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《劉怡里粉絲團》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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