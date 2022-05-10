飲酒小知識！營養師解「臉紅能喝酒？」　1原則遠離宿醉

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（一）坊間解酒液有效嗎?
大部分都是有效的，因為裡面有含維生素B群和抗氧化物以及水分，都可以幫助肝臟代謝酒精的速度快一點，但是最重要的原理還是「水」，所以喝酒後最重要避免宿醉的原則，就是要多喝水幫助酒精快速代謝。
當然如果你手邊沒有解酒液，也可以把握以下幾點，那就是不要空腹飲酒，還有隔天起床後喝杯蔬果汁、魚湯，都可以幫助肝臟修復，舒緩宿醉。
（二）飲酒量建議：
衛福部國健署「國民飲食指標手冊」目前建議，男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒（約20g純酒精），女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精）。
以酒精10克為標準=1瓶啤酒，=94毫升的紅酒，=28毫升的威士忌，=22毫升的58度高粱，=58毫升米酒。
（三）喝酒臉紅，適合喝酒嗎?
如果你喝酒臉容易紅通通，是因為體內缺乏乙醛去氫酶 (ALDH2)這個酵素，所以「乙醛」易累積在體內，而造成臉紅、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等，也會提高心血管疾病和失智症風險，嚴重也會造成癌症產生，所以你是不適合喝酒的！建議飲前請三思，或是以茶代酒，安全許多。（編輯：鍾怡婷）
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