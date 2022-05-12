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蝦皮店到店「為何不直接當第5大超商」？網抖3點：別小看

▲近日有網友好奇詢問蝦皮幹嘛不直接升格第五大超商？」而引起用戶分析3點。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近日有網友好奇詢問蝦皮幹嘛不直接升格第五大超商？」而引起用戶分析3點。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-05-12 19:39:56

電商霸主「蝦皮購物」近年來積極拓展蝦皮店到店門市，其因主打免運服務，成功吸引不少顧客使用。不過，就有網友好奇詢問「蝦皮幹嘛不直接升格第五大超商？」而引來行家分析3大點。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示目前說到便利商店，只會想到四大超商，但他指出，蝦皮近幾年來透過免運吸引不少用戶使用，最近甚至還開設蝦皮店到店，「店內還是以取貨為主，外加賣點糖果餅乾飲料咖啡等等的」。

這樣的情況，就讓原PO好奇詢問「既然店面都開了物流應該也沒什麼問題，其他部份再吸收一些專業經理人來處理，好好搞說不定還能直接變老三，蝦皮怎麼不直接晉升成第五大超商呢？」

▲蝦皮大量開展店到店門市，超低價的運費，吸引不少網購族。（圖／記者張嘉哲攝）
▲網友好奇詢問「蝦皮幹嘛不直接升格第五大超商？」（示意圖／記者張嘉哲攝）
問題一出，瞬間引來鄉民們討論，「太小看超商了吧」、「超商要做的事情很多吧」、「你以為商品擺一百就可以打得贏現在超商嗎」、「蝦皮的商品大賣場價才有搞頭」、「你把美廉社放哪裡」、「類超商」。

其中就有人點出「店面小、處理貨物繁忙、物流經營取向」都是關鍵原因，「店面小成那樣是要賣啥」、「尖峰時段光貨就沒空了」、「現在光處理貨就忙不過來了」、「蝦皮就只是想搞物流阿！商品是直接跟OK進的」。

但也有許多鄉民持正面看法，認為「蝦皮如果像初期那樣一次幾百億的灑，說不定還真的一下子就起來了」、「我想加盟蝦皮欸」、「蝦皮物流沒有特別慢」、「別小看，錢砸下去還真的可以」

事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《OK超商不想當四弟！「新功能」被開啟　眾愣：準備賺飽了》，近來蝦皮店到店與OK便利商店合作，現今OK門市寄貨不僅能寄到買家指定的OK門市，同樣也可選擇蝦皮店到店門市；而蝦皮店到店也是同樣模式運作，是史上第一間超商與蝦皮店到店跨界合作的物流運作的營運模式。（編輯：陳雅雲）

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