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搬大箱物資上樓！外送員又收客訴　一見「5個字」氣炸了

▲有外送員抱怨，送了一整箱的物資上樓，卻收到客訴說「沒收到餐點」。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲有外送員抱怨，送了一整箱的物資上樓，卻收到客訴說「沒收到餐點」。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-05-14 16:07:14

現今的外送平台，除了送餐，還可以幫忙運送民生物資，但在近期，奧客詐騙的狀況卻越來越多。對此，一名外送員就抱怨，明明抱著一大箱的雞蛋和牛奶送上樓，卻遭到客人投訴「沒收到餐點」，讓他怒搬超多證據來打臉。

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臉書社團「外送員的奇聞怪事」，一名外送員PO文分享昨（13）日遇到的荒唐事「我前腳才剛走，客人馬上告知客服餐點沒收到」，於是他便把送餐流程一一告訴客服，「我還聽到她開門的聲音欸，而且因為有4盒雞蛋和牛奶，東西多又重，我很小心翼翼的抱著，問了管理員，直接送上去放門口，還有拍照」。

▲有外送員抱怨，送了一整箱的物資上樓，卻收到客訴說「沒收到餐點」。（圖／外送員的奇聞怪事）
▲外送員分享奧客的訂單，以及送到門口的照片做為證據，痛批對方狡猾，騙錢騙餐點。（圖／外送員的奇聞怪事）
原PO無奈的對客服奉勸，「你被客人騙了啦，我就想問，天龍國的的奧客有窮到用這種方式騙錢騙餐點嗎？」最後也痛批該名奧客，「想陷害我，去你Ｘ的，點一堆重的要死，還騙客服說沒收到，那我看到的門牌地址和住家是鬼嗎？狡猾的傢伙越來越多，真的沒必要這樣，祝你吃了烙賽」。

不少同行紛紛砲轟「真得很扯，這算詐欺吧，沒錢叫三小外送」、「很慘，上個班還要做保護自己的事，真的很累」、「多的是刷卡面交取餐，回頭馬上跟客服說沒收到的垃圾」、「直接告詐欺了，這種風氣不能有」、「下次遇到這種第一時間報警處理！」（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您，不良行為，請勿模仿。

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