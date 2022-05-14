好市多超夯熟食漲價了！顧客見「1重點」無奈：早就狂漲
近年來物價不斷上漲，根據《Social Lab社群實驗室》調查結果，「餐飲」與「便當」是許多人心中有感的漲價物之一，而今（14）日就有網友分享，好市多（Costco）熱門熟食「凱撒雞肉捲」一盒狂漲30元的消息，讓多數網友無奈表示，「雞肉漲很多，所以不意外，心有點痛就是了」。
好市多顧客於臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，相當熱門的「凱撒劑肉沙拉捲」，從原先一盒四入的229元，一口氣漲到259元一盒，驚人的漲幅掀起消費者議論。
不過多數網友無奈表示，「兄弟，雞肉大漲啊」、「沒漲我都覺得誇張…..外面市場雞肉早就漲翻天了」、「別哭，再看到其他漲價商品你就釋懷了」、「雞肉全面大漲」、「雞豬牛羊菜都漲 ，只能吃土了」、「雞肉暴漲、雞蛋暴漲、麵粉暴漲，還有什麼沒漲？不意外」。
實際詢問今日在好市多現場的黃姓民眾，他透露賣場人潮仍是相當多，並沒有因為疫情或漲價而減少買氣，對於商品不斷調漲，他則表示看法，「需要的一樣會買，不會因為漲價而不購買，但是部分還是會多考慮」。
但仍有部分網友見到漲價消息無法接受，「會員到期，考慮不續約了」、「最近去真的很多商品在拼命漲價」、「烤雞腿也漲價了！好失望」。（編輯：鍾怡婷）