滾床不是夫妻義務！律師揭「10大點」勸世　跌破眾人眼鏡

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第二「夫妻有互相扶養的義務，還有分攤家庭生活費用的責任」，所以別拿生活費要脅另一半，他是可以直接去法院提告的；第三「百年好合，難以期待，但個性不合，卻不是離婚的法定理由」，必須要是婚姻破綻的程度已經到一般人無法忍受，而且過失在對方才有可能。
第四「夫妻結婚以後，所存下來的錢或買的不動產，不管誰付貸款誰付生活費，最後原則上都要分配對方一半」，呂秋遠表示，所以，在結婚期間要盡量花錢才對；第五「他會為我而改的，這句話是高估了自己，低估了別人」，他解釋說道，「媽祖婆不是每個人都有資格當的。他打你一次，就會打你一百次。你想救他，但是我擔心你會先死」。
第六「一年將近有5萬5千對夫妻離婚」，離婚率最高的縣市是在花蓮，其次是台東；最低是金門，其次是彰化，而台北市的離婚率，竟然是全國倒數第三，「可見『貧賤夫妻百事哀』這句話或許有部分的道理」；第七「小孩的姓氏，不是當然跟爸爸」，如果兩個人沒有共識，那就是由戶政事務所抽籤決定。
第八「小孩不會說謊，不見得如此」，當夫妻有嚴重衝突的時候，小孩很容易會有雙重忠誠的議題，很容易在爸媽面前有「見人說人話」的情況。所以，不要相信，「媽媽，你們離婚以後我想跟你一起住」這句話，說不定他在爸爸面前也這麼說；第九「法院判斷小孩監護權要給誰，跟爸媽是不是有錢，其實沒有直接關聯性」，錢賺得越多，給對方的扶養費就越高。
第十「幼年從母，並不是法院在判斷離婚時，小孩會交給誰的重要依據」，小孩住在誰家，其實反而是法院看重的焦點。最後，呂秋遠也提到，所以如果有預感以後會離婚，千萬不要住在對方家裡，「不過，結婚就已經有預感會離婚的人，還是不要結婚比較省事。想要一輩子戀愛，就不要結婚。婚姻，是讓人好好一起過生活，不是讓人延續戀愛狀態用的。當然，失敗的婚姻，反而讓人很難過生活就是了。多的是，你不知道的事」。
貼文一出，網友全跌破眼鏡，「原來第一點的真義是這樣啊，被誤導好久」、「單身朋友可能嚇到不敢結婚了」、「第6點太有意思了！」、「這篇文章會讓結婚率持續下降.....」、「精闢！5太好笑了」、「記得有人這麼說...一定要結一次婚，這樣你才知道『單身有多美好』」、「為什麼我只看到結婚期間應該要盡量花錢」、「第6點真的意料之外」、「這根本婚前必讀」、「這篇完全應該列入警世名文吧」。（編輯：郭佩蓉）