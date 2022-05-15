甜食控注意！「這美食」暗藏熱量炸彈　腳踏車踩爛還是胖

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高敏敏也分享各式甜甜圈的熱量，以及消化所需的旗腳踏車時間，圖中可見，熱量最高的「草莓果粒甜甜圈」，就需要騎上108分鐘；她強調，若是嘴饞真的想吃甜甜圈，可以「買一個與家人朋友共享，減少熱量、增進感情」、「搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖飲料」、「下午時段吃完後，起身多活動促進消化」。
此外，高敏敏提醒，在享用美食同時，也要時刻注意自己整日的營養攝取，因為「甜到心裡，堆在肚裡」，滿足口腹之慾的同時，當心腹部也多了一層脂肪，「適量不過量、懂得看標示」都相當重要。
各式甜甜圈熱量
草莓果粒甜甜圈432.7大卡，騎單車108分鐘；榛果焦糖脆脆甜甜圈423大卡，騎單車106分鐘。
草莓甜甜圈366大卡，騎單車92分鐘；巧克力甜甜圈363大卡，騎單車91分鐘。
肉桂糖甜甜圈351.6大卡，騎單車88分鐘；花生糖霜甜甜圈335大卡，騎單車84分鐘。
抹茶甜甜圈274大卡，騎單車69分鐘；海鹽焦糖甜甜圈263大卡，騎單車66分鐘。
原味糖霜甜甜圈244大卡，騎單車61分鐘；草莓波提240大卡，騎單車60分鐘。
巧克力波提238大卡，騎單車60分鐘；蜜糖波提214大卡，騎單車54分鐘。（編輯：張志浩）