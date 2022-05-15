COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

甜食控注意！「這美食」暗藏熱量炸彈　腳踏車踩爛還是胖

▲甜食是許多人的最愛，無論何時來個一口，總能達到口感、心靈上的滿足，不過在享受美味同時，也要小心吃下的熱量。（示意圖／取自pixabay）
▲甜食是許多人的最愛，無論何時來個一口，總能達到口感、心靈上的滿足，不過在享受美味同時，也要小心吃下的熱量。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-15 23:19:18

甜食是許多人的最愛，無論何時來個一口，總能達到口感、心靈上的滿足，不過在享受美味同時，也要小心吃下的熱量，對此營養師高敏敏就分享很多人愛的甜品「甜甜圈」各口味的熱量，並提供吃進一個，要騎多久時間的腳踏消化作為參考。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏在臉書粉專發文表示，精製糖是甜甜圈的陷阱之一，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10％，最好是降為5%；以每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡，最好更低至100大卡，約是25-50g糖量（控制在半糖的概念）。

▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏也分享各式甜甜圈的熱量，以及消化所需的旗腳踏車時間，圖中可見，熱量最高的「草莓果粒甜甜圈」，就需要騎上108分鐘；她強調，若是嘴饞真的想吃甜甜圈，可以「買一個與家人朋友共享，減少熱量、增進感情」、「搭配無糖茶、黑咖啡、牛奶、優酪乳、無糖豆漿等代替含糖飲料」、「下午時段吃完後，起身多活動促進消化」。

此外，高敏敏提醒，在享用美食同時，也要時刻注意自己整日的營養攝取，因為「甜到心裡，堆在肚裡」，滿足口腹之慾的同時，當心腹部也多了一層脂肪，「適量不過量、懂得看標示」都相當重要。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲甜甜圈熱量相當高，吃下一個想要完全消化，需要搭配一定程度的運動量。（示意圖／取自pixabay）
各式甜甜圈熱量

草莓果粒甜甜圈432.7大卡，騎單車108分鐘；榛果焦糖脆脆甜甜圈423大卡，騎單車106分鐘。

草莓甜甜圈366大卡，騎單車92分鐘；巧克力甜甜圈363大卡，騎單車91分鐘。

肉桂糖甜甜圈351.6大卡，騎單車88分鐘；花生糖霜甜甜圈335大卡，騎單車84分鐘。

抹茶甜甜圈274大卡，騎單車69分鐘；海鹽焦糖甜甜圈263大卡，騎單車66分鐘。

原味糖霜甜甜圈244大卡，騎單車61分鐘；草莓波提240大卡，騎單車60分鐘。

巧克力波提238大卡，騎單車60分鐘；蜜糖波提214大卡，騎單車54分鐘。（編輯：張志浩）

各國「最臭食物」集合！營養師曝熱量排行　台灣靠它奪冠

炸物熱量陷阱！「最肥冠軍」打趴鹽酥雞　加這食材跑斷腿

飲酒小知識！營養師解「臉紅能喝酒？」　1原則遠離宿醉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀