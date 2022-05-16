台灣最強罐頭是誰？老饕點名「1王者」 加碼曝絕頂吃法
罐頭是許多人配粥、配飯的必備好物，就有網友透露，他近期因想在家自主隔離，便準備了許多能夠久放的罐頭，不過擔心遲早會吃膩，因此求大家推薦好吃的罐頭及不同吃法，貼文一出立即掀起熱議，立馬釣出許多老饕秒點名玉米罐頭，並分享超簡單又美味的相關料理。
該名網友12日在PTT貼文，他以「求推薦好吃的罐頭及料理方法」為題，表示受到疫情影響，公司傳出有人確診，便開始啟動居家辦公模式，家人也希望他能自主隔離，不過家裡只有一台小冰箱，儲備不了太多生鮮食品，因此只準備了泡麵或罐頭、吐司、蛋餅等，「最近早上吃吐司或蛋餅加上滿滿滿的玉米，吃起來真的爽感破表」，但擔心久了會吃膩，因此求助網友：「請問大家有推薦好吃的罐頭或者不同的吃法？做法越簡單越好，謝謝。」
貼文一出，多數人還是秒點名玉米罐頭，並分享吃法，「我超愛直接吃玉米罐頭，這樣吃才開心」、「玉米罐頭直接吃很爽，還喝過裡面的湯」、「有玉米罐頭可以煮玉米濃湯，或是加在拉麵裡」、「我自己做吐司也是玉米加滿滿，熱壓吐司家人都超愛」、「玉米拌辣椒醬，很讚」、「不沾鍋放玉米和起司，加熱到起司融化，done」、「玉米罐頭，也可以跟肉醬罐頭跟鮪魚罐頭搭」、「玉米粒加玉米醬加點水、牛奶，就是好喝的玉米濃湯」。
也有網友留言其他罐頭的吃法，「鮪魚罐頭+絞肉+蛋，裝袋調味後揉均勻分小塊煎熟就是超簡單漢堡排，之前看聖凱師影片學的，幾乎沒難度」、「韓國午餐肉罐頭，煎一煎就很好吃」、「沙丁魚罐頭夾麵包就很好吃了」、「紅燒牛肉罐頭再另外加麵，一罐可以做兩份」、「泡菜罐頭煮麵或各種調理包」、「廣達香辣肉醬罐頭塗在吐司上再撒披薩起司去烤」、「我喜歡肉醬罐頭，之前會炒韭菜配飯吃，超下飯」。（編輯：賴禹妡）