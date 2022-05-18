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「可能讓你很意外的point」瘋傳　御姊愛：寫越多越孤單

▲Facebook臉書掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，身兼台灣暢銷書作家與知名KOL的御姊愛則逆風點評，這流行最意外的point，「就是不管是誰寫的，實在完全沒有想點開來讀的慾望⋯」，直言「寫越多，越孤單」，獲粉絲認同相當中肯。（圖／Shutterstock）
▲Facebook臉書掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，身兼台灣暢銷書作家與知名KOL的御姊愛則逆風點評，這流行最意外的point，「就是不管是誰寫的，實在完全沒有想點開來讀的慾望⋯」，直言「寫越多，越孤單」，獲粉絲認同相當中肯。（圖／Shutterstock）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-18 07:00:00

「關於我可能讓你很意外的point」是Facebook臉書最新掀起的熱潮，透過揭露自己10個不為人知小秘密，帶來趣味與互動，受到不少藝人、網紅都跟風。據《網路溫度計》報導，目前已有2.7萬人發佈有關該主題標籤的貼文；透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，短短不到一週內已累積約19,147筆網路聲量。然而身兼台灣暢銷書作家與知名KOL的御姊愛則逆風點評，這流行最意外的point，「就是不管是誰寫的，實在完全沒有想點開來讀的慾望⋯」，直言「寫越多，越孤單」，獲得不少網友認同「中肯」。

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神似日前魔性傳染的「打一句有聲音的句子challenge」及「10 Year Challenge」挑戰。「關於我可能讓你很意外的point」成為近日Facebook臉書熱潮，手搖飲CoCo都可曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，不是QOO！更打臉眾人「以為是包子」的誤解，令人莞爾。故宮南院自揭「斜槓養鴨」技能，引發網友熱議；奇美博物館則不甘示弱地曝光園區吉祥物「每隻鵝都有名字」，意外釣出超多網友留言「沒被奇美的鵝追過不能算去過奇美博物館」，被小編認證是「台南人共通回憶」。

不過台灣暢銷書作家與知名KOL的御姊愛，在粉專上發文表示「現代人似乎真的很渴望被他人瞭解，三不五時就有這種自我揭露的集體活動」，逆風點評，這流行最意外的point，「就是不管是誰寫的，實在完全沒有想點開來讀的慾望⋯」她舉例「我跟你說我的秘密好嗎？」並秒回不要，是秘密的話你放在心裡就好。

雖然有粉絲表示，如果是超級偶像級的會想看耶，比如金城武，「可惜金城武不會寫這些」，獲得不少網友讚聲。但御姊愛直言：「想瞭解你的人，一定早就花時間了解你了；不想瞭解你的，就算自我揭露再多他也不在意」坦言「寫越多，越孤單」，一票粉絲表示相當「中肯」，認同地說「寫出我（應該也是很多人共同）的心聲。」

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