同事打字常有「1符號」！時代眼淚爆共鳴：年長者很愛用
每個年代都有不同的流行語、打字習慣，除了本站近日曾報導的「00後愛用流行語」外，有網友也發現，公司中的年長同事打字愛用「......」，雖然一開始讓他相當不解，直到後來發現只是打字習慣，該貼文也引發網友熱烈討論。
根據原PO於PTT以「年齡層較大的同事打字習慣」發起討論，表示自己發現，身邊年長的同事打字習慣輸入「.......」，舉例來說，當原PO傳達開會的時間、內容時，同事會回覆「沒問題.......」、「了解.......XX有跟我說...... 謝謝......」。
原PO也表示，「第一次看到的時候還想說怎麼了嗎？為什麼要點點點？後來才發現這是打字習慣，看了也會很想回她......」
不少網友紛紛認同，「有同感，很慣用……」、「這大概是十到十五年前的打字習慣，那個時候很流行」、「第一次遇到的時後還以為對方心情不好，後來才發現是習慣」、「逗點的意思，習慣就好」、「我爸也會，長輩很習慣」、「時代的眼淚」。但也有人認為，「要多年長？還是其實看人？」、「這是個人習慣，跟年齡無關」、「感覺跟年齡沒關啦」。
有此習慣的網友則出面說明，「我40歲了我來解釋。經歷過初期網路聊天室的人可能會知道這件事，那就是『無法顯示空格』 ，你想把字詞分開或分段，因為無法顯示空格的關係，用點點點去分隔是最快的」。（編輯：鍾怡婷）