未滿14歲遭追討健保費　行政執行署協調解決

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執行官許湘寧舉例，像在桃園分署轄區內，就查出有3名未成年各積欠1萬餘元健保費，分別是8歲女童、15歲少女、10歲女童，有人是因父母離異、或父母行蹤不明、或父母遠赴澳洲打工，均無法依附眷屬投保；在協調健保署後，以「公益彩券回饋金」繳納欠費，因公益彩券本就具有公益性質，「買彩券不一定能發財，但可救濟弱勢族群。」
許湘寧說，桃園分署另主動轉介社福、勞動部就業輔導中心，協助孩子度過生活上難關，同時分署的愛心社也募集二手衣與童書、物資到府訪視；高雄一對7歲、10歲兄弟，因為父親是低收入戶，積欠3萬餘元健保費移送高雄分署，經分署協助通報健保署「弱勢民眾通報平台」，以「愛心專戶」協助繳納部分款項，其餘協助辦理分期。
針對未滿14歲欠繳健保費案件，行政執行署通令全國13分署，應確實立案審查，檢視執行名義是否合法外，若有通知到場說明必要時，應通知法定代理人到場，不得僅通知未滿14歲的未成年人到場。
行政執行署也與健保署開會決議，若符合「全民健康保險保險費及滯納金欠費催收暨轉銷呆帳作業要點」規定的低收入戶、未申報法定代理人、身心障礙或重大傷病等情形，得不移送執行；同時全面清查未成年人執行案件，建立管控機制。此外，各地分署須聯繫健保署各地區業務組，確認有無相關機制協助繳納欠費，執行手段應盡量寬緩，並適時給予關懷。