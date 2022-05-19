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確診者不忍了！她57秒「洩出染病心聲」　萬人朝聖讚爆

▲現在不少人都會在家中快篩檢測自己是否確診，再進行後續就醫動作。（圖/讀者提供）
▲現在不少人都會在家中快篩檢測自己是否確診，再進行後續就醫動作。（圖/讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-19 14:51:06

隨著本土案例持續增加，疫情逐漸邁向高峰，感染科權威醫師李秉穎今（19）日預估，疫情到6月可能會出現轉折點往下走，但想要正常生活，可能還是要至9月，而以現在狀況來說，還未確診染疫的民眾依舊佔大多數，偶爾也會詢問身邊有確診經驗人的建議來做防疫。不過，近日就有確診的網友不忍了，直接以一段影片回擊那些「問東問西又不執行動作的朋友」，結果貼文釣出大票苦主，直呼「真的太中肯」引發熱議。

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一名網友在Tik Tok貼出一段57秒的影片指出「自從我確診之後，每個人都把我當醫生喔！早上起床之後就收到一堆訊息說『欸我喉嚨痛』、『我流鼻水』、『我這樣有沒有確診啊？』、『全身無力我有確診嗎？』」讓原PO超傻眼表示「.......我餐飲科痛哪裡剁哪裡！什麼都問什麼都問，我是醫生嗎？自己不會快篩嗎？

另外，原PO也表示「啊快篩是拿來觀賞的嗎？真的不行你就去PCR啦！我真的氣到欸，每個人都問我，啊我是能解答嗎？」還有叫他去快篩的就說「我不敢！我不要啦」讓原PO無言到爆表示「那你問我要幹嘛啦！你還要我怎樣啦！」

▲（圖／記者張嘉哲攝）
▲確診的網友表示自己每天都被朋友訊息轟炸，強調「自己不是醫生，根本不知道怎麼回答」，且叫友人去快篩，則是得到回應「我不敢啦！」等等。（圖／記者張嘉哲攝）
影片曝光後，立刻釣出許多苦主，影片更是衝破快4萬人按讚「中肯到爆＝＝確診已經在不舒服了，那些沒確診的到底在幹嘛！」、「中肯到爆，那些人就是白目」、「水喔妹妹！很中肯喔，每天被問到超煩」、「為什麼可以那麼中肯啊，根本就是我，每天被問好煩」、「超好笑，我餐飲科痛哪裡剁哪裡XD」、「偶看起來像Doctor嗎XD」、「我也遇到，然後叫他們快篩，又說用我不敢面對」、「真的要給你一個讚，能不能讓確診者好好休息」。

而對於目前如果民眾在家進行快篩，如果發現快篩陽性應該如何處置？《NOWnews》日前也整理出懶人包「快篩陽後怎麼辦？最新QA整理　領藥、居隔、PCR一次看懂」，內文詳述記載從快篩陽性後、就醫、居隔等相關資訊，民眾如果快篩陽性，莫驚莫慌，一切按照程序處理即可。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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