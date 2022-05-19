確診者不忍了！她57秒「洩出染病心聲」　萬人朝聖讚爆

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另外，原PO也表示「啊快篩是拿來觀賞的嗎？真的不行你就去PCR啦！我真的氣到欸，每個人都問我，啊我是能解答嗎？」還有叫他去快篩的就說「我不敢！我不要啦」讓原PO無言到爆表示「那你問我要幹嘛啦！你還要我怎樣啦！」
影片曝光後，立刻釣出許多苦主，影片更是衝破快4萬人按讚「中肯到爆＝＝確診已經在不舒服了，那些沒確診的到底在幹嘛！」、「中肯到爆，那些人就是白目」、「水喔妹妹！很中肯喔，每天被問到超煩」、「為什麼可以那麼中肯啊，根本就是我，每天被問好煩」、「超好笑，我餐飲科痛哪裡剁哪裡XD」、「偶看起來像Doctor嗎XD」、「我也遇到，然後叫他們快篩，又說用我不敢面對」、「真的要給你一個讚，能不能讓確診者好好休息」。
而對於目前如果民眾在家進行快篩，如果發現快篩陽性應該如何處置？《NOWnews》日前也整理出懶人包「快篩陽後怎麼辦？最新QA整理 領藥、居隔、PCR一次看懂」，內文詳述記載從快篩陽性後、就醫、居隔等相關資訊，民眾如果快篩陽性，莫驚莫慌，一切按照程序處理即可。（編輯：張嘉哲）
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