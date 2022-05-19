快篩陰才敢出門慶生！實況妹回家冒症狀 2篩結果竟爆哭
台灣本土疫情傳播力驚人，快篩陰轉陽的例子也層出不窮。近日，一名女實況主就在直播透露，生日當天正是大家一起拍宣傳照的日子，她快篩陰性才敢出門，沒想到一回到家就感到喉嚨不適，便趕緊再次快篩，結果卻讓她在直播中崩潰大哭，「我對大家真的很抱歉」。
「凱琪娛樂」旗下的實況主小波，於17日直播中表示，當天早上有跟老闆凱琪（K7）回報有感冒症狀，「但是我昨天都還好，昨天都沒有」，同時也自行快篩，結果陰性後才把照片傳給凱琪，也才敢放心出門。
怎料，小波回到家後才感到不舒服，喉嚨也出現症狀，由於當天正是她的生日，眾人拍完宣傳照後還一起吃生日蛋糕慶生，「如果確診了，我很對不起…」隨後小波看完到快篩結果後，表情十分凝重，並拿給觀眾們看「兩條線」。
小波心情大受影響，「可是我早上篩的時候是陰性的，我現在要跟凱琪報備了，薇薇家裡有小孩子，我要先跟他講」，接著越講越難過「早上篩就沒有啊，我真的有篩好啊」，也怕受到其他實況主友人的粉絲責備和批評，「我回來就大中了，我有甚麼辦法…」消息曝光後，也讓網友相當不捨。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
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