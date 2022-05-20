熬冬瓜排骨湯不夠味！煮婦丟一把「神物」 整鍋秒變鮮甜
冬瓜味道鮮甜，許多菜餚都會使用它來增添風味，近日就有網友透露，她想煮冬瓜排骨湯，卻無論熬煮了幾小時都不夠味，沒想到丟入一把紫菜竟立馬變好喝，讓她大呼神奇，貼文一出立即引起熱議，原PO的做法也受到不少老饕贊同留言：「冬瓜需要一點海味提鮮，海帶芽，或是蛤蜊，干貝都不錯。」
該名網友昨（19）日在臉書「家常菜」中貼文，她表示煮了冬瓜排骨湯來喝，但明明已經熬了很久，家人還是覺得味道不夠，因此她突發奇想丟入一把紫菜，竟立馬變得好喝，讓她直呼神奇。
貼文一出，許多網友透露，海鮮或是海帶芽能夠提升冬瓜湯的鮮味，「第一次看到加紫菜」、「應該是有海味（紫菜）提味了」、「冬瓜需要一點海味提鮮，海帶芽，或是蛤蜊，干貝都不錯」、「加個蛤蜊會很鮮甜」、「冬瓜建議煮蛤蜊湯或排骨酥湯比較適合」。
也有網友建議其他煮法，「薑片，重點湯不能太多（冬瓜煮湯本來就沒什麼味道，一般煮蛤蜊比較多」、「其實，我覺得煮排骨湯，最後再加一把香菜末，味道都會變得很好，個人喜歡而已」、「我會加一小片當歸」、「冬瓜排骨加薑片一點點米酒」、「冬瓜屬性比較涼，加薑片來煮會比較好」。（編輯：賴禹妡）