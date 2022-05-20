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端午節到！粽子必加啥配料？內行秒喊「2字」：沒它不吃

▲一年一度的端午節即將在下個月登場，家家戶戶都已經在準備粽子過節。（圖／NOWnews資料照）
▲一年一度的端午節即將在下個月登場，家家戶戶都已經在準備粽子過節。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 12:04:492022-05-20 12:05:28

一年一度的端午節即將在下個月登場，家家戶戶都已經在準備粽子過節，對此就有網友好奇問「粽子到底要不要加花生？」貼文曝光後，立即掀起一陣討論，對此網友們全數點頭同意，一面倒直呼：「一定要！整顆花生才香！」 

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該名網友今（20）日在PTT發文，他以「粽子到底要不要加花生？」為題，表示端午節又快到了，他的阿嬤想提前包粽子寄到北部給他，因此想問裡頭必加的料到底是什麼，「好奇問一下，粽子到底要不要包花生啊？有卦否？」 

▲端午節粽子太多吃不完怎辦？饕客揭 2 創意料理。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲有網友好奇問「粽子到底要不要加花生？」貼文曝光後，立即掀起一陣討論。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，網友一面倒留言，「一定要加土豆的啦」、「要啊，有花生才會增添味道，不然除了中間的料之外，其他部分你只光吃糯米會很枯燥乏味耶」、「我吃過不加花生的，沒味道」、「一定要！整顆花生才香」、「不加花生能吃嗎」、「加花生口感比較不單調」、「要啊，沒有花生怎麼吃」、「當然要加花生，還有包干貝會更讚」。 

另外，也有不少網友認為，除了花生之外，粽子還要搭配花生粉，「不加花生粉的不能叫粽子」、「撒花生粉＋醬油膏超好吃的好嗎」、「花生粉嘔嘔嘔嘔，加香菜才對味」、「要花生，也要花生粉」、「沒加過花生粉的這輩子白吃粽子了」、「不加花生粉的就回家煮麵吧」、「花生粉＋香菜＝第一」。（編輯：賴禹妡） 

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