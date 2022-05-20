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辦案導致冤獄119天　新北院法官遭判申誡

▲懲戒法院。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
▲懲戒法院。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-20 13:42:55

前台北地檢署檢察官蔡甄漪7年偵辦一起手機搶奪案，因犯下重大違失，導致許姓男子無故被關119天冤獄，被監察院彈劾。懲戒法院職務法庭考量，蔡女除本案外，沒有其他違反檢察官倫理規範或受職務監督之情事，今（20）日判決申誡處分。可上訴。

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懲戒法院調查，蔡甄漪目前是新北地院法官，但2015年她任職台北地檢署期間，偵辦日籍被害人手機被騎乘機車男子搶奪案，因為沒有注意到警方未循指認嫌犯注意事項，在日籍被害人指認時採單一指認，而於2016年1月訊問被害人時，僅提示警方單一指認的照片，也沒有要求被害人先陳述目擊經過、犯罪嫌疑人特徵，更沒有告知犯罪嫌疑人不一定是照片中的人，最後就將許男起訴。

許男最後遭判10月確定入獄，經監察院調查確認為冤獄，許男提再審，2019年獲判無罪確定，並獲刑事補償59萬5000元；監察院彈劾蔡女。

職務法庭認為，蔡女的違失情節重大，又審酌刑事補償求償委員會決議向蔡女求償33萬元後，她無異議接受，並於允諾時限前悉數繳納賠償款，行為後態度良好，她的違失行為存在於單一個案，其他任職台北地檢署期間，考績及職務評定都甲等或良好。

職務法庭認為，近年我國檢察官工作負荷沈重，囿於偵辦個案之時間、勞力，精準度難免受限，蔡甄漪任檢察官時固有未防免證據錯誤風險之違失，是許男發生冤獄結果之諸多因素之一，考量一切情狀，判決申誡處分。申誡將影響年度考績。

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