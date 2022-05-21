台灣牛肉泡麵藏「1問題」！老饕吃過全點頭：每碗都這樣
泡麵因為有其便利以及便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，而台灣泡麵百百種，有海鮮口味、牛肉麵口味、乾麵、羹麵等等，選擇超多，每種都有其擁護者。而近日，就有網友討論「不覺得牛肉泡麵的肉都超小塊的嗎？」引發不少老饕贊同，直呼「而且還賣超貴」掀起話題。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「好貴的泡麵啊！快要吃不起了！漲價之後越來越少塊肉了」只見貼出的照片，一碗泡麵內僅有三塊肉，其中一塊稍微大一下，而其他兩塊非常小，吃進嘴裡根本還沒體會到口感就消失，讓原PO大嘆吃不消。
貼文一出，不少網友紛紛回應「一直以來牛肉泡麵都是有錢人在吃的」、「你還有肉算不錯了啦，很多都是肉末」、「牛肉泡麵肉真的超小塊＝＝一碗50、60的，吃過好幾碗，每碗都這樣」、「泡麵是有錢人吃的，我沒錢只能吃路邊攤的乾麵只要30元」、「泡麵貴的不如買魯肉飯比較便宜」、「要吃這種小塊肉的，還不如買便當吃」、「吃泡麵還算是有錢人」。
而事實上，市售的牛肉泡麵一碗大約落在50元至65元不等，往往裡頭調味包的肉塊都不是太大，近日《NOWnews》也報導在高雄鳳山區有一間牛肉麵店，僅要50元銅板價，而且肉塊也非常大，讓不少人直呼「這比泡麵還划算」、「比泡麵還便宜！真強」顯見牛肉泡麵在台灣人心中，已經被定位成高價泡麵的形象。（編輯：張嘉哲）