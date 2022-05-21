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實況主「唱歌未告知」確診！女神老闆爆氣飆罵：害我中獎

▲凱琪開噴旗下實況主小波，3天前跑去唱歌有症狀未告知，確診後害所有人都處在染疫風險，而自己也被感染中獎。（圖／凱琪K7 Twitch）
▲凱琪開噴旗下實況主小波，3天前跑去唱歌有症狀未告知，確診後害所有人都處在染疫風險，而自己也被感染中獎。（圖／凱琪K7 Twitch）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 11:16:21

由正妹實況主凱琪K7經營的「凱琪娛樂」，日前旗下的實況主小波確診，並在直播上落淚自責很對不起大家，就怕傳染給其他同事，對此，老闆凱琪則火大打臉，砲轟對方明知要拍攝公司團體照，卻在3天前跑去唱歌，不僅有症狀不說，最後也害她確診。

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據悉，該名實況主小波17日直播表示，早上有出現感冒症狀，快篩結果陰性才敢出門去公司拍形象照，而且都有先通知凱琪，沒想到回來後才發現身體不適，再次快篩後陽性確診，讓她無法接受，甚至眼眶泛紅，對同事們感到自責愧疚。

對此，凱琪則在19日直播打臉，直到小波回家快篩後，才知道整件事情，讓她非常火大，「妳都還沒有篩，妳確診了，跟妳接觸的人都變超危險超麻煩」，而且還有同事家裡有1歲多且未打疫苗的小孩子。

凱琪指出，小波明知早上就有症狀卻沒告知，而是拍完照後回到家才傳來一條線說「這是早上篩的！」讓她暴怒飆罵髒話「誰知道妳早上到底有沒有篩，真的很火耶，忙了兩天。」更氣的是，她在直播前快篩也兩條線確診了。

▲實況主快篩陰才敢出門！慶生聚會回來中獎　崩潰大哭。（圖／小波IG）
▲實況主小波解釋，自己快篩陰才敢出門，也有主動告知，卻遭到凱琪打臉「真的很缺德」。（圖／小波IG）
凱琪痛批，為了這次2022的宣傳形象照，不僅砸下6位數的重本，更謹慎要求全場工作人員先行快篩，怎料卻被自家藝人感染，「大部分實況主不是每天都在家裡嗎？如果有出門，有症狀就說，就自主快篩嘛！小波到現場一陣子才說，3天前跑去唱歌，然後呢？現在有點感冒症狀，我當天忙來忙去還是別人轉告我的」。

凱琪也爆料，由於當天正是小波生日，為此其他人還特地買蛋糕來慶生，但對方不僅沒戴口罩切蛋糕，還分蛋糕給其他人吃，「我是沒吃還確診，其他吃的怎辦？」一想到有人家裡還有小孩子，就讓她非常擔心和火大。「有疑慮不說，真的是會害死人，現在道歉，道歉有屁用喔，是會馬上變一條線喔？」

而對於目前如果民眾在家進行快篩，如果發現快篩陽性應該如何處置？《NOWnews》日前也整理出懶人包「快篩陽後怎麼辦？最新QA整理　領藥、居隔、PCR一次看懂」，內文詳述記載從快篩陽性後、就醫、居隔等相關資訊，民眾如果快篩陽性，莫驚莫慌，一切按照程序處理即可。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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