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永和豆漿最強不是豆漿！「3神品」她一吃驚為天人：必點

▲永和豆漿最強不是豆漿？有網友分享「永和豆漿」最好吃的3品項，其中「鹹豆漿」更是讓她驚為天人。（圖／取自永和豆漿臉書）
▲永和豆漿最強不是豆漿？有網友分享「永和豆漿」最好吃的3品項，其中「鹹豆漿」更是讓她驚為天人。（圖／取自永和豆漿臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 11:50:06

台灣早餐店數量眾多，各家早餐店也都有自己的特色，無論是西式早餐還是中式早餐，都各自有愛好者；對此，就有網友分享「永和豆漿」最好吃的3品項，其中「鹹豆漿」更是讓她驚為天人，貼文一出，掀起熱議。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「大家去永豆必點什麼(´ω`)」為題發文，分享自己去永和豆漿必點的三品項，第一「鹹豆漿」，小時候一直不敢吃，結果一喝驚為天人，「油條、菜脯和蔥花很有口感，鹹鹹的湯頭喝起來很暖胃」。

第二「粉漿蛋餅」，這種餅皮特別有嚼勁，還有一種獨特的麵粉香，「這個真的超級讚」；第三「飯糰」，雖然每次都會被油條尻到上顎真的很痛很不爽，「但是鹹鹹甜甜的肉鬆和菜脯，和很有嚼勁的糯米實在是太搭了，趕時間可以直接帶一顆衝去上課，方便又吃得飽，歡迎留言分享你去永豆都必點什麼」。

▲永和豆漿最強不是豆漿？有網友分享「永和豆漿」最好吃的3品項，其中「鹹豆漿」更是讓她驚為天人。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO分享「永和豆漿」最好吃的3品項，其中「鹹豆漿」更是讓她驚為天人。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，「鹹豆漿」受到不少網友稱讚，「鹹豆漿我以前也不敢喝，結果有一次我朋友點了鹹豆漿，讓我喝了一口，結果真的超讚欸！！試過回不去哈哈哈哈哈」、「我也鹹豆漿愛好者」。

也有其他網友分享好吃的品項，「饅頭夾蔥蛋我的愛」、「一定要米漿配蘿蔔糕的吧」、「豆芽菜蛋餅超好吃」、「饅頭夾蔥蛋+肉鬆+起司！」、「油條蛋餅」、「我都吃豬排飯糰加蔥蛋」、「蘿蔔糕+鮪魚起司蛋餅」、「蘿蔔糕+蛋、燒餅油條ψ(｀∇´)ψ」。（編輯：郭佩蓉）

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