不是馬鈴薯！她煮咖哩混「1神物」 婆媽全驚艷：超香甜
咖哩的靈魂包含紅蘿蔔、馬鈴薯及肉類等食材，但一名內行網友表示，他煮咖哩時會放的不是馬鈴薯，而是使用南瓜代替，不但糊化的快，且口感還比較甜，味道非常絕配，貼文曝光後，許多老饕看了也紛紛點頭狂讚：「我也都加南瓜、味道很濃郁！」
該名網友昨（21）日在臉書「家常菜」中貼文，他表示自家煮的咖哩裡頭，愛放的不是馬鈴薯，而是南瓜，因為南瓜的口感比較甜，糊化的也比較快，也建議可以用味道較濃厚的咖哩塊，避免因南瓜的味道太過甜膩，「我家通常會用2、3種咖哩塊混合，先炒過再煮，味道比較會進入食材中」。
貼文一出，許多內行老饕也贊同，「我最近也是放南瓜，因為老母拿南瓜來不知道怎麼消耗，咖哩的話大家接受度很高」、「我也都加南瓜、味道很濃郁」、「我也是放南瓜，比較好吃，一樣可以放馬鈴薯紅蘿蔔」。
另外，也有人分享別的配料煮法，「盒裝爪哇咖哩我只加紅蘿蔔，吃起來比較清爽」、「南瓜，下次試試看，我家咖哩不放馬鈴薯，放地瓜，很甜」、「加杏鮑菇根口感很棒哦」、「我用地瓜，還會多加一包可可粉、一大匙自家薑黃粉，最重要的磨菇要加很多～過陣子可以加芒果乾」、「我會加番茄，別有風味」、「很可以唷，也會利用當季水果，芒果跟鳳梨加在咖哩，也很好吃」。（編輯：賴禹妡）