50歲護理師「開價8千萬」徵婚！真找到尪：有醫師願交往
日前《NOWnews今日新聞》曾報導「50歲女徵婚『男方沒8千萬』不嫁！自曝優勢：貌美身材好」一文，嘉義知名媒人婆黃淑晴透露有名50歲的護理師想找一個身價要有8千萬的對象，讓她有些苦惱，豈料最近傳來好消息，有名60歲退休醫師不僅沒被嚇到，還提供自己的不動產證明，表示願意交往，請媒人婆趕緊牽線。
黃淑晴當時在臉書公布對話，只見女方介紹自己的職業是名護理師，年紀50歲，身高164公分、體重55公斤，無婚史、無子女、生活單純，更稱「本人貌美、可愛、有氣質，身材很好」。
而開出的擇偶條件則是「不限離婚喪偶」、「要有錢人、開公司、或嫁國外、或有錢人退休皆可」、「對方家庭要單純、子女不得干預男方的事」、「可以照顧對方身體健康、一輩子貼身特別護理師（今行情一個月30萬）、陪同國內外洽商、旅遊」、「對方年齡70以下、不能太胖」，最後，她也要求「對方現金、有價證券、加不動產要8千萬以上、以備兩人到終老衣食無虞」。
該名女子開出的條件，當時也讓黃淑晴相當苦惱，因此上網求助網友，豈料徵婚條件才曝光幾天，竟然還真的找到對象了，對方是名退休醫師，聽到女子條件並沒有被嚇到，也表示「因為我資產就有這麼多」。
據悉，該名退休喪偶醫師希望能再找一個對象，且要有醫護背景，也提供了自己的不動產證明。黃淑晴也相當震驚，趕緊請這位女子聯繫對方，還喊話「務必好好把握」，別讓好姻緣跑走了。（編輯：郭佩蓉）