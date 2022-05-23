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開箱好市多奇異果見「滿滿贈品」秒愣！全場驚呼：超划算

▲原PO日前到好市多購買奇異果，豈料回家一打開盒子卻超傻眼，因為每一顆奇異果上竟然都被貼滿貼紙，也讓網友全笑翻。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲原PO日前到好市多購買奇異果，豈料回家一打開盒子卻超傻眼，因為每一顆奇異果上竟然都被貼滿貼紙，也讓網友全笑翻。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 08:34:10

美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；不過，就有一名網友日前到好市多購買奇異果，豈料回家一打開盒子卻超傻眼，因為每一顆奇異果上竟然都被「貼滿」貼紙，畫面曝光後，也讓大批網友全笑翻。

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該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示近日在好市多購買了一箱奇異果，在賣場沒有打開來看裡面是什麼樣子，回家後打開才發現「每一顆都貼了好多張貼紙，最多一顆貼了16張，這有什麼特別的用意嗎」？

而從他PO出的照片可以看到，這盒奇異果內一共有18顆奇異果，而通常每一顆奇異果上都只會貼一張貼紙，豈料原PO買到的這盒，每一顆奇異果上面卻都「貼爆」貼紙，畫面相當詭異。

▲原PO日前到好市多購買奇異果，豈料回家一打開盒子卻超傻眼，因為每一顆奇異果上都被「貼滿」貼紙。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原PO日前到好市多購買奇異果，豈料回家一打開盒子卻超傻眼，因為每一顆奇異果上都被「貼滿」貼紙。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，立刻掀起熱議，不少網友紛紛開玩笑直呼，「每顆都有很多張的好棒棒貼紙」、「貼紙越多代表越好啊，幼稚園小孩都懂」、「它傷得不輕，需要很多貼紙來療傷」、「應該是大家近視加深，所以覺得有很多貼紙」、「就.....你賺到很多貼紙...這盒很划算」、「奇異果是好寶寶，得到很多好寶寶貼紙」。

其中，也有知情網友透露可能原因，「在澳洲時曾在水果包裝工廠工作過，機器設備的問題，我們真的沒有閒功夫貼貼紙…」、「應該是產線貼貼紙機壞了吧，以前澳洲產線常常清產線貼紙」、「貼紙機出問題連續貼，這包裝廠QA哭哭」。（編輯：郭佩蓉）

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